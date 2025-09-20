El CAMM N° 6 desarrolló una charla de concientización en el “Mes de la Prevención del Suicidio”

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda organizó una actividad de sensibilización y reflexión en el CAMM N° 6 del barrio El Rincón, con el objetivo de promover el diálogo y apoyo en torno a la salud mental.

Hoy 14:32

En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda llevó a cabo una charla dirigida a los pacientes del CAMM N° 6 del barrio El Rincón, en colaboración con el equipo de salud del centro. La actividad estuvo centrada en la importancia de hablar sobre salud mental, escuchar sin juzgar y brindar apoyo oportuno como herramientas clave para prevenir el suicidio.

Durante el encuentro, se subrayó la importancia de la detección temprana de problemas emocionales y el acceso a un tratamiento adecuado como medidas fundamentales para salvar vidas y apoyar a quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad emocional. Se hizo hincapié en que la prevención del suicidio es una responsabilidad colectiva que involucra a todos los sectores de la sociedad.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó la necesidad de empatía, escucha activa y presencia real para enfrentar el desafío de la prevención del suicidio. En su intervención, Scabuzzo expresó: "Prevenir el suicidio es un desafío colectivo que requiere empatía, escucha y presencia real. Desde nuestros centros trabajamos para abrir espacios de diálogo y acompañamiento, porque sabemos que la salud mental es tan importante como la física".

El funcionario también reafirmó el compromiso de la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani de construir una ciudad más solidaria, cercana y protectora de la vida, subrayando la importancia de crear ambientes donde se pueda hablar abiertamente sobre la salud mental sin estigmas ni prejuicios.

La actividad se enmarca dentro de una serie de iniciativas destinadas a concientizar a la comunidad sobre la importancia de la prevención del suicidio y de cuidar la salud mental como parte integral del bienestar general.