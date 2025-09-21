El tucumano Arón Quiroga se quedó con el primer lugar en la competencia de 10k varones en "La Banda Corre"

El atleta tucumano de 33 años alcanzó el primer puesto en la maratón, demostrando que la pasión y el esfuerzo pueden superar cualquier obstáculo.

Hoy 12:53

Arón Quiroga, el atleta de San Miguel de Tucumán, logró alzarse con el primer puesto en los 10k de la maratón de "La Banda Corre 2025". A pesar de las limitaciones que enfrenta en su día a día, como su trabajo de portero en San Miguel de Tucumán, Arón se consagró como el gran vencedor, dejando claro que la superación personal y la pasión por el deporte son más fuertes que cualquier desafío.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Es la primera vez que vengo a competir en este importante evento deportivo de la ciudad de La Banda. Estoy muy contento por haber obtenido el primer puesto y por la marca obtenida. Quiero agradecer a la organización por la invitación y espero poder participar el año que viene también", expresó emocionado Quiroga tras su victoria.

A lo largo de sus 15 años de carrera deportiva, Arón ha demostrado que los límites solo existen si uno los permite. Aunque su vida no está exenta de dificultades, como el escaso tiempo para entrenar debido a su trabajo y las limitaciones económicas, Quiroga se ha mantenido firme en su objetivo de seguir superándose y posicionarse como un referente del atletismo del norte argentino.

"Vengo desde San Miguel de Tucumán, hace casi 15 años que me dedico a esto, es algo que me apasiona y voy a seguir esforzándome a pesar de las muchas limitaciones que tengo en tiempo y dinero. Voy a seguir demostrándome que puedo continuar superando mis propios límites", comentó con determinación.

La historia de Arón Quiroga se ha convertido en un ejemplo de superación personal para todos aquellos que, como él, luchan por cumplir sus sueños a pesar de las adversidades. En su caso, el deporte no solo ha sido una pasión, sino también una forma de demostrar que, con esfuerzo y perseverancia, todo es posible.