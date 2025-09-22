Güemes visita a Quilmes buscando un triunfo que lo acerque al objetivo de la permanencia

El Gaucho enfrenta al Cervecero desde las 21.05 por la fecha 32 de la Primera Nacional.

Hoy 06:28

Güemes jugará esta noche un partido determinante en su lucha por la permanencia en la Primera Nacional. Desde las 21.05, el Gaucho visitará a Quilmes en el estadio Centenario, por la fecha 32 de la Zona A, con arbitraje de Bruno Amiconi y televisación de DirecTV.

El conjunto santiagueño llega envalentonado tras vencer 1-0 a Racing de Córdoba en el estadio Arturo “Jiya” Miranda, resultado que lo sacó de la zona de descenso directo. Con 33 puntos, hoy se ubica un escalón por encima de Alvarado (32) y dos de Arsenal (31), que ya disputaron sus partidos y están en puestos de pérdida de categoría.

El equipo dirigido por Pablo Martel buscará aprovechar las caídas de Arsenal y Almagro del fin de semana para dar otro paso firme en su objetivo. El fixture marca que, tras este duelo, Güemes deberá recibir a San Miguel y luego visitar a Almagro.

Para Quilmes, el presente es opuesto. El Cervecero llega golpeado tras la derrota en la última fecha, que lo dejó sin chances matemáticas de ingresar al reducido. Aun así, intentará hacer valer su jerarquía y la localía.

La tabla sigue al rojo vivo: además de Güemes con 33, Almagro suma 34, Ferro 35, y tanto All Boys como Quilmes tienen 36, todos muy cerca en la lucha por no descender.