Encontraron sin vida a un empresario sanjuanino con un disparo en la espalda

El crimen ocurrió en Mendoza, pero la víctima era oriunda de San Juan. Fue hallado en su vehículo con un disparo fatal. Hay un sospechoso detenido que cuenta con un amplio prontuario.

Hoy 10:07

Un empresario sanjuanino de 59 años, identificado como Sergio Mariano Nacento, fue asesinado de un disparo en la madrugada del sábado en El Borbollón, Las Heras (Mendoza), cuando se encontraba dentro de su camioneta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este domingo, la fiscal de Homicidios Andrea Cecilia Lazo confirmó la detención de un sospechoso de 32 años, conocido como “Mati”, que quedó a disposición de la Justicia.

Nacento, oriundo de Pocito (San Juan), había llegado a Mendoza el viernes por la noche y fue encontrado muerto dentro de su camioneta Toyota Hilux gris, que terminó en una acequia de calle Paso Hondo, en el barrio Santo Tomás de Aquino. Tenía un disparo calibre 9 mm en el costado izquierdo, y los peritos recuperaron el proyectil dentro del vehículo.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que la primera hipótesis apunta a un intento de robo. Según esta versión, un delincuente habría disparado contra la camioneta en movimiento cuando la víctima circulaba por la zona para visitar a su hijastro. Sin embargo, el hallazgo del cuerpo con todas sus pertenencias intactas generó dudas sobre esta línea de investigación.

Otra posibilidad surge de los testimonios recogidos y las pericias en la escena: un ajuste de cuentas o una disputa personal. En este caso, se sospecha que la víctima pudo haber sido citada en ese punto de Las Heras y que, al intentar escapar en su camioneta, fue alcanzada por el disparo efectuado desde afuera.

El crimen tuvo lugar en El Borbollón, departamento de Las Heras, un sector marcado por conflictos de seguridad. En las inmediaciones se encuentra el asentamiento Santo Tomás de Aquino, de donde sería oriundo el presunto atacante.

La presencia del sanjuanino en este distrito todavía genera interrogantes. Los motivos de su llegada varían según las hipótesis y forman parte de la investigación en curso, que busca esclarecer las circunstancias del homicidio.

Sergio Nacenta vivía en Pocito, a unos 20 minutos de la ciudad de San Juan. Desde hacía más de diez años se dedicaba a tareas agrícolas, entre ellas la cría de ganado, la producción de leche y el cultivo de distintas especies.

En una de las reconstrucciones del caso se mencionó que Nacenta mantenía un vínculo con un hijastro que reside en la zona donde finalmente fue asesinado.