Cavallotti: “La corrupción administrativa es el impuesto más caro que pagamos los argentinos”

El candidato a senador por Hacemos por Santiago apuntó contra la dependencia del dólar, el endeudamiento externo y reclamó una política federal basada en producción, trabajo y educación.

Hoy 14:23

El candidato a senador nacional por Hacemos por Santiago, Dr. Francisco Cavallotti, dialogó con Radio Panorama y cuestionó la fuerte dependencia de la política argentina del dólar y de la especulación financiera.

El dirigente señaló que recorrió gran parte de la provincia y encontró el acompañamiento de “viejos militantes”. “Yo soy cruzada santiagueña, somos del viejo peronismo, referencia a la gestión de Carlos Juárez que tenía por objeto el eje del hombre y sus necesidades”, afirmó.

Cavalotti apuntó contra la actualidad política y económica del país: “Este país no saldrá con especulación financiera, con timba financiera, con criptomonedas ni con el dólar. Para mi horror veía que hoy la Argentina está expectante de una foto entre el presidente de la Nación y Donald Trump. Hoy el dólar es más importante que Dios, son conceptos políticos que uno no conjunta ni va a conjugar más”.

Cavallotti se refirió también al endeudamiento argentino y cuestionó los condicionamientos externos. “El Tesoro de los Estados Unidos no le va a dar 20 mil millones de dólares a la Argentina a cambio de nada. Cuando Estados Unidos ayuda a un país lo deja convertido en un manicomio o en un cementerio y la historia del mundo lo demuestra”, expresó.

En ese sentido, destacó el ejemplo europeo: “La Unión Europea se configura como modelo al decir ‘basta’, formando una comunidad política y una moneda común como el euro para evitar que lo sigan llevando por delante posiciones económicas antinacionales”.

El candidato sostuvo que en los últimos 20 años la Argentina vivió en “extremos políticos”. “El kirchnerismo fue una visión del peronismo y el liberalismo otra. Nadie discute que Macri ganó porque el pueblo quiso castigar a Cristina Kirchner. Alberto Fernández ganó por castigar la gestión de Macri, y Milei lo mismo, no porque la gente entienda sus medidas, sino por castigar al kirchnerismo”, analizó.

Sobre su espacio, remarcó: “El peronismo es un movimiento más que un partido. Nos une la razón de la unión. Hoy en la Argentina se impone una política federal seria. El país debe crecer con producción, trabajo y educación. Sin desarrollo no hay futuro”.

Cavallotti aseguró que el equilibrio fiscal “vale de acuerdo a un correlato con el equilibrio social” y reclamó no quitar fondos a sectores sensibles. “Las universidades, el Garrahan, los jubilados. Si están mal financiados, no les quiten recursos, controlen y pongan gente que gestione bien. Privatizar no siempre es la solución”, advirtió.

Asimismo, puso como ejemplo las asignaciones por discapacidad: “Si hubo abuso, manténgalas y haga una auditoría contable. En uno o dos meses se soluciona el problema”.

El dirigente definió a la corrupción administrativa como “el impuesto más caro que pagan los argentinos”. Al referirse al caso ANDIS, aseguró: “Nadie habla de la corrupción y del daño que genera. Cuando la gente te da la espalda, la corrupción es un elemento determinante”.

Entre sus proyectos, Cavallotti propone una reducción de impuestos y un combate frontal contra la corrupción. “El IVA no puede ser del 21% ni Ganancias del 33% por las asimetrías. La corrupción administrativa es una constante a lo largo de la historia, lo que diferencia a los países es la capacidad de prevenirla y sancionarla”, concluyó.