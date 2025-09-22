Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 SEP 2025 | 26º
X
Locales

El artista textil salteño Jesús Casimiro llega a Santiago del Estero con una muestra y talleres

Reconocido por difundir el arte calchaquí, el creador presentará su obra, brindará una charla y dictará talleres de tapiz entre el 8 y el 11 de octubre.

Hoy 17:44

El reconocido artista textil Jesús Casimiro, referente del arte calchaquí, llegará a Santiago del Estero en octubre para compartir su obra y sus conocimientos en una serie de actividades culturales. Entre el 8 y el 11 de octubre se presentará en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) y en La Casona Cultural, con una agenda que incluye una exposición, una charla y talleres de técnicas de tapiz.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Nacido en Luracatao, Salta, Casimiro transmite en sus creaciones la esencia de la cultura andino-calchaquí a través de colores, texturas y paisajes que reflejan un profundo sentido de pertenencia. Con más de 30 años de trayectoria, ha llevado sus obras a distintos puntos del país y del extranjero, siendo reconocido por su talento y por su rol como investigador. Entre sus publicaciones se destacan los libros Tramarte, Tapiz del Norte Argentino, El arte del telar horizontal y El Arte Calchaquí.

La programación en Santiago del Estero comenzará el miércoles 8 con la inauguración de la muestra en el CCB, abierta a todo el público. El jueves 9 habrá una visita guiada y la charla de presentación de la Escuela de Arte Textil junto a sus publicaciones. Finalmente, los días 10 y 11 en La Casona Cultural (Belgrano 1022) se dictarán talleres de técnicas de tapiz, también abiertos a la comunidad con inscripción previa.

Casimiro, discípulo del maestro Ignacio Morales en su pueblo natal, perfeccionó su formación en Salta y Buenos Aires, donde se vinculó con artistas del Centro Argentino de Arte Textil (CAAT). Actualmente trabaja en la Casa de Salta en la Ciudad de Buenos Aires, donde continúa desarrollando y difundiendo el arte del telar.

Los interesados en participar de los seminarios o conocer más sobre la obra del artista pueden comunicarse al 3854966400 o al 385506129.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. De Felippe valoró la reacción de Central Córdoba ante Boca: “Nos sirve para seguir entendiendo el camino”
  2. 2. Güemes visita a Quilmes buscando un triunfo que lo acerque al objetivo de la permanencia
  3. 3. Dos heridos leves en un violento vuelco sobre la Ruta 7 cerca de Añatuya
  4. 4. El dólar oficial bajó $85 y cerró a $1430 en el Banco Nación
  5. 5. Accidente en la Ruta Nacional N°9: un motociclista perdió el control y terminó hospitalizado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT