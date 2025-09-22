La intendente Fuentes recibió al Consejo Consultivo de la Mujer

La reunión se llevó a cabo en el salón de acuerdos.

Hoy 20:58

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió a integrantes del Consejo Consultivo de la Mujer que funciona en el ámbito del Concejo Deliberante de la ciudad.

La delegación estuvo encabezada por su presidenta, Graciela Medina quien indicó: "Fue un reunión donde fuimos escuchadas y dialogamos sobre las posibilidades de trabajo en equipo. Destacamos la apertura de la intendente en acompañarnos en este camino colectivo que estamos construyendo".

El consejo está conformado por las representantes de la asociación civil Mama un colectivo de sueños, la asociación Amigos Trasnplantados Santiago del Estero, Sicap, Summa, Aspadi, Fundación Mujer, Fundación Banco de Alimentos, asociación civil Siminisqa, Centro de Jubilados Club del Maestro, Rotarac, Centro de Jubilados Mercantiles, Cooperativa Unión y Trabajo y por el Centro de Jubilados Carmen Palumbo.