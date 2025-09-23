Identificaron cinco patrones de sobrealimentación en adultos con obesidad

Un estudio de la Universidad Northwestern revela que la sobrealimentación en personas con obesidad no responde a un solo comportamiento, sino a cinco patrones distintos, influenciados por el entorno, las emociones y las costumbres personales.

Científicos de la Universidad Northwestern han identificado cinco patrones clave de sobrealimentación en adultos con obesidad, un hallazgo que sugiere que el exceso de comida no se debe a un solo comportamiento, sino a una variedad de hábitos influenciados por factores como el entorno, las emociones y las costumbres personales.

El estudio, publicado en la revista NPJ Digital Medicine, se basó en el seguimiento de 60 adultos con obesidad durante dos semanas. Los participantes usaron sensores y una aplicación para registrar su estado de ánimo, lo que permitió a los investigadores analizar en detalle las circunstancias y motivos detrás de la sobrealimentación. Los resultados mostraron que los episodios de consumo excesivo de alimentos se agrupaban en cinco categorías distintas.

1. Consumo excesivo de comida para llevar

Este patrón está relacionado con la preferencia por alimentos de restaurantes, especialmente en contextos sociales. La facilidad de acceso a comida rápida y el ambiente social favorecen la ingesta de grandes porciones y alimentos muy apetecibles, muchas veces sin tener en cuenta las señales internas de hambre.

2. Exceso en restaurantes

Comer en compañía de familiares y amigos suele llevar a un mayor consumo de alimentos. Las investigaciones previas muestran que, al comer en grupo, la duración de la comida se prolonga, y las normas sociales pueden llevar a consumir más que cuando se come solo o con desconocidos.

3. Ingesta nocturna para relajarse

Este patrón implica comer por la noche como una forma de desconectar al final del día. Los científicos explican que esto está relacionado con alteraciones en el ritmo circadiano, lo que puede aumentar el apetito y hacer que las personas prefieran alimentos energéticos en las últimas horas del día.

4. Comer por placer sin control

En este caso, el aspecto hedónico de la comida predomina. Las personas que siguen este patrón tienden a perder el control y comer en exceso, especialmente durante actividades como el trabajo o el estudio. Los expertos creen que la carga cognitiva en estos entornos dificulta la autorregulación, lo que favorece la alimentación automática y descontrolada.

5. Picoteo nocturno por estrés o soledad

Este patrón involucra el consumo de alimentos como respuesta a emociones negativas como el estrés o la soledad, especialmente por la noche. El estrés puede elevar los niveles de cortisol, lo que aumenta el deseo de comer productos energéticos y puede desencadenar episodios de sobrealimentación nocturna.

Los investigadores destacan que estos cinco patrones no solo reflejan diferencias en los hábitos alimentarios, sino que están profundamente influenciados por factores ambientales y emocionales. La disponibilidad de comida rápida, el tamaño de las porciones, la presión social y el estado de ánimo juegan un papel fundamental en la forma en que las personas comen y en su capacidad para controlar la ingesta.

Estrategias para evitar la sobrealimentación

Para quienes buscan evitar la sobrealimentación, la Fundación Británica del Corazón recomienda adoptar estrategias sencillas, como:

Evitar llegar a las comidas con demasiada hambre

Comer de manera consciente y sin distracciones

y sin distracciones Elegir alimentos saciantes y ricos en fibra

y ricos en fibra Esperar antes de repetir porciones

Cocinar más en casa para controlar el tamaño de las raciones

La fundación también sugiere no otorgar un estatus especial a ciertos alimentos, lo que puede ayudar a reducir la tentación de consumirlos en exceso. Realizar pequeños cambios en los hábitos diarios puede ser clave para prevenir el consumo excesivo de alimentos y, por lo tanto, ayudar a controlar el peso.

Con este enfoque, los investigadores y expertos en salud esperan que intervenciones más personalizadas y adaptadas a las necesidades de cada individuo puedan mejorar significativamente el tratamiento de la obesidad.