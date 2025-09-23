La Feria del Libro 2025 conmemora los 20 años de la última Reforma Constitucional de Santiago del Estero

La edición 2025 de la Feria Provincial del Libro ofrecerá un espacio único de reflexión sobre los avances y desafíos de la reforma constitucional de 2005, con la participación de destacados expertos en derecho y política.

Hoy 09:24

La Feria Provincial del Libro 2025 tendrá además un sentido especial, con un espacio para la reflexión al cumplirse 20 años de la última Reforma Constitucional de Santiago del Estero.

Será un espacio innovador que conmemora la visión estratégica de organización del Estado, orientada a consolidar las instituciones y fortalecer el crecimiento social.

Será un lugar que invite a mirar el pasado, el presente y el futuro. Para ello la propuesta combinará historia, reflexión y tecnología para ofrecer a la ciudadanía una experiencia única, con la participación de actores que contribuirán al análisis técnico y legal de los avances normativos de las últimas dos décadas y su impacto en la modernización del Estado.

El viernes 26, de 11 a 13, estarán: Dr. Eduardo Llugdar - Vocal del STJ y co-autor; Dr. Zuleta Puceiro - co autor; Matilde O¨Mill, ex convencional constituyente; Dr. Rafael Gutiérrez - Vocal STJ Santa Fe; Ing. Castor López y Dr. Darío Alarcón - Presidente Asociación de Magistrados y Funcionarios de Sgo. del Estero. A cargo de la moderación y presentación estará el Dr. Pablo Ramón Lucatelli.