Donald Trump respaldó a Javier Milei: "Es un muy buen amigo, luchador y ganador"

El presidente de Estados Unidos reafirmó su apoyo total a Milei para su reelección en 2027, en el marco de un encuentro clave para asegurar la ayuda financiera que permitirá pagar vencimientos de deuda.

Hoy 14:19

En un encuentro de 20 minutos en la sede de la ONU en Nueva York, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mostró nuevamente su fuerte respaldo a Javier Milei, quien busca reforzar las relaciones económicas entre ambos países. La reunión estuvo centrada en cerrar acuerdos de ayuda financiera que permitirán a Argentina afrontar los vencimientos de deuda y fortalecer las reservas del Banco Central.

Trump no solo respaldó políticamente a Milei, sino que también utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo. En su publicación, destacó: "Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador", asegurando que tiene su respaldo total para su reelección en 2027. En su mensaje, Trump destacó la gestión de Milei en la economía argentina, remarcando que el presidente argentino ha logrado "devolver la estabilidad a la economía" tras la crisis heredada de la administración anterior.

El apoyo de Trump llega en un momento crucial para Milei, quien enfrenta una elección nacional el próximo 26 de octubre para elegir diputados y senadores. Tras una derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada se aferró a la alianza con Estados Unidos, ya que la caída del Riesgo País y la recuperación de bonos y acciones fueron impulsadas por la declaración del secretario del Tesoro estadounidense, quien también brindó su apoyo al gobierno de Milei.

Durante el encuentro, Trump no solo le brindó su apoyo político a Milei, sino que también le regaló una copia impresa de su mensaje. En su red social Truth, donde Trump se expresa habitualmente, destacó el liderazgo de Milei en términos de recuperación económica, comparándolo con el "desastre" que heredó el presidente argentino de la gestión anterior.

Trump cerró su mensaje diciendo: "Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente — ¡Nunca los defraudará!"

A medida que avanza la reunión bilateral, ambos mandatarios continúan trabajando para asegurar la ayuda financiera que permita que Argentina continúe con su plan económico, mientras Milei refuerza su apoyo en el escenario internacional.