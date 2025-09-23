Presentan en la Feria del Libro la obra “La dirigencia política argentina”

Será el próximo jueves 25 de septiembre a las 19 en la sala José Antonio Sosa del Fórum.

En el marco de la 15ª Feria del Libro de Santiago del Estero, la Junta de Estudios Históricos organiza la presentación del libro “La dirigencia política argentina. De la Organización Nacional al Centenario”. El encuentro se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre, a las 19, en la sala José Antonio Sosa del Centro de Convenciones Fórum.

La actividad contará con la participación de Gustavo Paz, autor de la obra y docente de la UBA, quien dialogará junto a la historiadora María Mercedes Tenti, de la UNSE y miembro de la Junta de Estudios Históricos.

El libro —editado por Eduardo Míguez, Beatriz Bragoni y Gustavo Paz— propone una revisión profunda sobre el origen de la elite política argentina, reconstruyendo trayectorias de dirigentes, vínculos sociales y tensiones poco visibilizadas. Además, indaga en las negociaciones y en el papel de la intermediación territorial entre poderes locales y el Estado central.

Con una mirada renovadora, la obra busca iluminar un período clave de la historia argentina y ofrece nuevas claves para comprender los procesos de formación del poder en el país.