Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 SEP 2025 | 29º
X
Locales

Presentan en la Feria del Libro la obra “La dirigencia política argentina”

Será el próximo jueves 25 de septiembre a las 19 en la sala José Antonio Sosa del Fórum.

Hoy 15:49
forum feria del libro

En el marco de la 15ª Feria del Libro de Santiago del Estero, la Junta de Estudios Históricos organiza la presentación del libro “La dirigencia política argentina. De la Organización Nacional al Centenario”. El encuentro se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre, a las 19, en la sala José Antonio Sosa del Centro de Convenciones Fórum.

La actividad contará con la participación de Gustavo Paz, autor de la obra y docente de la UBA, quien dialogará junto a la historiadora María Mercedes Tenti, de la UNSE y miembro de la Junta de Estudios Históricos.

El libro —editado por Eduardo Míguez, Beatriz Bragoni y Gustavo Paz— propone una revisión profunda sobre el origen de la elite política argentina, reconstruyendo trayectorias de dirigentes, vínculos sociales y tensiones poco visibilizadas. Además, indaga en las negociaciones y en el papel de la intermediación territorial entre poderes locales y el Estado central.

Con una mirada renovadora, la obra busca iluminar un período clave de la historia argentina y ofrece nuevas claves para comprender los procesos de formación del poder en el país.

TEMAS 15º Feria Provincial del Libro

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grave ataque a un joven bandeño en un boliche: fue agredido con una botella de vidrio en el rostro
  2. 2. Operativo en Santiago para dar con un acosador tucumano que burló la vigilancia electrónica
  3. 3. El tiempo para este martes 23 de septiembre en Santiago del Estero: soleado, ventoso y con 30ºC de máxima
  4. 4. Thiago Medina sigue en estado crítico y enfrenta una complicación pulmonar: "Tiene atelectasia"
  5. 5. La ANMAT prohibió la comercialización de diez productos cosméticos con ácido azelaico
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT