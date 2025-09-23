Ingresar
Arranca la Feria del Libro en Santiago del Estero: cinco días de cultura, arte y lecturas en el Fórum

Estas son las actividades del primer día. El evento se desarrolla con entrada libre y gratuita y habrá encuentros culturales en distintas salas del Centro de Convenciones Fórum.

Del miércoles 24 al domingo 28 de septiembre, el Centro de Convenciones Fórum será escenario de la 15ª Feria del Libro de Santiago del Estero, uno de los encuentros culturales más esperados del año. Con entrada libre y gratuita, la programación ofrecerá una amplia variedad de propuestas literarias, teatrales, artísticas y educativas para todas las edades.

El evento contará con actividades en múltiples salas y espacios en simultáneo. Entre las propuestas de la primera jornada se destacan la experiencia inmersiva “Mundo jurásico”, la obra de títeres “Cuestión de ingenio” de la compañía La Faranda (Salta), el taller de historietas a cargo del profesor Gonzalo Umlandt y la obra teatral “Rincón Malvinas” del grupo Templum Teatro.

También habrá charlas y talleres sobre escritura, creatividad y filosofía, como la conferencia “Love is in the air… ¿O en la mente?”, además de espacios de debate para jóvenes, presentaciones de proyectos escolares y propuestas vinculadas a la educación física, la salud mental y la inteligencia artificial.

La grilla incluye la presentación de libros, narraciones de leyendas, conferencias académicas y espectáculos en vivo, consolidando a la feria como un punto de encuentro entre lectores, escritores, docentes, estudiantes y artistas.

Con invitados locales, nacionales e internacionales, la Feria del Libro santiagueña vuelve a poner a la provincia en el centro de la agenda cultural del país.

