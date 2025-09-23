Inauguran puestos sanitarios en tres localidades del departamento Guasayán

Además las autoridades entregaron ambulancias y viviendas sociales a 24 familias.

El vicegobernador Carlos Silva Neder, en representación del gobernador Gerardo Zamora, entregó este martes 24 viviendas sociales a familias del departamento Guasayán. También inauguró tres puestos sanitarios ubicados en las localidades de Villa Guasayán, Famatina y Guampacha y oficializó la entrega de unidades para el transporte de pacientes.

La actividad comenzó en la vivienda de la familia de Luciano Salvatierra, en Villa Guasayán, junto con los ministros de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, y de Obras Públicas, Aldo Hid; el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín, y el comisionado del lugar, Adrián Alcaraz.

Allí se realizó la entrega simbólica de llaves a las 24 familias beneficiadas con el programa de viviendas sociales que fueron construidas con fondos provinciales y la colaboración de la Comisión Municipal de Villa Guasayán, la Cooperativa Construcciones, la Asociación Cachipampa y el Club Los Tigres de San Luis.

Luego las autoridades se dirigieron al nuevo edificio del puesto sanitario de esa localidad, donde se realizó el corte de cintas con la ministra de Salud, Natividad Nassif. Desde allí también de dejó formalmente habilitadas las renovadas instalaciones de los puestos sanitarios de Famatina y de Guampacha.

También participaron de la ceremonia la directora del Interior, Graciela Alzogaray; la directora del Hospital de San Pedro de Guasayán, Silvia Yadón; el secretario de Planificación, Antonio Palomo, y la responsable de la posta sanitaria de Villa Guasayán, Claudia Trejo.

La nueva posta sanitaria de Villa Guasayán cuenta con tres consultorios, sala de odontología, farmacia, enfermería, recepción, sala de espera, sala de médico y sanitarios.

En esta oportunidad fueron entregadas una camioneta Toyota Hylux 0km y una ambulancia Renault Kangoo 0km para el traslado de pacientes de la zona y de poblaciones como San Ramón, San Luis, Las Juntas, Puestito, Loma de Yeso, Ahí Veremos, Las Talitas y Guampacha.

Durante el acto, la ministra Nassif destacó la importancia de contar con equipamiento e infraestructura adecuados para generar estrategias de bienestar y acercar tecnologías que mejoren la calidad de la salud pública. Además anunció la pronta conexión de internet para usar herramientas de salud digital y telesalud.

También destacó el compromiso del Gobierno para hacer accesible a todos los santiagueños servicios de salud con calidad y celebró la incorporación de una médica egresada de la Universidad Nacional de Santiago el Estero para trabajar en las postas sanitarias del departamento. “Es una estrategia pensada por el Dr. Gerardo Zamora hace años atrás y hoy es un sueño cumplido”, afirmó.

Luego, el vicegobernador se refirió a la entrega de viviendas sociales. “Hoy en la provincia más de 32.000 familias ya tienen sus viviendas, premisa fundamental de nuestro gobernador de dotar de un hogar digno a las familias en los lugares en donde viven, a los fines de evitar el desarraigo”, dijo.

“Esto no es otra cosa más que una expresión clara de la presencia del Estado en cualquier lugar de este extenso territorio provincial y que acceder a la salud es un derecho que tenemos todos los santiagueños y santiagueñas para prevenir y promover precisamente la salud”, agregó.

Silva Neder valoró, en ese sentido, el trabajo colaborativo del Estado con las entidades intermedias y el sector privado, “que da como resultado este Santiago en constante progreso y ascenso, donde hay diálogo en todos los estamentos de una comunidad, respetando disensos, pero se pone en valor el interés de la provincia y, a partir éste, buscar las mejores soluciones. Esa es la idea del proyecto político que encabeza el gobernador Zamora”.

Por su parte, el comisionado de Villa Guasayán destacó el impacto del programa de viviendas sociales en esta zona, que ya transformó la vida de un total de 120 familias que recibieron un hogar confortable a través del trabajo conjunto entre la provincia y la comuna.

En cuanto a los puestos sanitarios de Famatina y Guampacha, ambos edificios fueron reacondicionados por completo y cuentan con consultorio médico, farmacia, enfermería, una sala de espera y cocina.

La directora del Interior junto a otras autoridades del Ministerio de Salud dejó formalmente habilitados ambos establecimientos y entregó una ambulancia Citroën 0 km para el puesto sanitario de Guampacha.