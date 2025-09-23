Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 SEP 2025 | 30º
X
Espectaculos

Robo en la casa de Pampita: detuvieron a dos delincuentes en Barrio Parque

Siete ladrones ingresaron a la vivienda de Carolina “Pampita” Ardohain durante la madrugada del sábado. La Policía de la Ciudad ya logró detener a dos sospechosos y continúa la búsqueda de los prófugos.

Hoy 18:50

Carolina “Pampita” Ardohain fue víctima de un robo en su vivienda de Barrio Parque, ocurrido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Según trascendió, un grupo de siete delincuentes ingresó al domicilio y se llevó distintos objetos de valor, lo que motivó un fuerte operativo policial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a la información brindada en América Noticias por el periodista Javier Díaz, la Policía de la Ciudad ya logró detener a dos de los sospechosos vinculados al hecho. “En estos momentos, dos detenidos en la causa del robo a la casa de Carolina Ardohain. Dos detenidos, un automóvil que ha participado de ese robo. Esto se está desarrollando ahora”, detalló el cronista en vivo.

Avances en la investigación

Las fuerzas de seguridad lograron identificar e incautar dos vehículos presuntamente utilizados por la banda. El primero, una Volkswagen Suran gris, habría sido empleado para trasladar una caja fuerte robada en el domicilio. El segundo automóvil también quedó bajo custodia policial en las últimas horas.

“Son los primeros dos detenidos vinculados al robo a Pampita, y además, les puedo adelantar que es el segundo vehículo de por lo menos tres que participaron, que ya tiene incautado la Policía de la Ciudad”, explicó Díaz.

Mientras tanto, los investigadores continúan con el operativo para dar con los otros cinco delincuentes que permanecen prófugos.

TEMAS Pampita

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grave ataque a un joven bandeño en un boliche: fue agredido con una botella de vidrio en el rostro
  2. 2. Operativo en Santiago para dar con un acosador tucumano que burló la vigilancia electrónica
  3. 3. Violento incidente en el hospital de Pampa de los Guanacos: un paciente agredió a un médico
  4. 4. Un joven irrumpió en su propio velorio en Tucumán: un error de identificación generó confusión y asombro
  5. 5. Estafa en Río Hondo: la tía perdió la vista y la sobrina le vació la cuenta
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT