Robo en la casa de Pampita: detuvieron a dos delincuentes en Barrio Parque

Siete ladrones ingresaron a la vivienda de Carolina “Pampita” Ardohain durante la madrugada del sábado. La Policía de la Ciudad ya logró detener a dos sospechosos y continúa la búsqueda de los prófugos.

Hoy 18:50

Carolina “Pampita” Ardohain fue víctima de un robo en su vivienda de Barrio Parque, ocurrido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Según trascendió, un grupo de siete delincuentes ingresó al domicilio y se llevó distintos objetos de valor, lo que motivó un fuerte operativo policial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a la información brindada en América Noticias por el periodista Javier Díaz, la Policía de la Ciudad ya logró detener a dos de los sospechosos vinculados al hecho. “En estos momentos, dos detenidos en la causa del robo a la casa de Carolina Ardohain. Dos detenidos, un automóvil que ha participado de ese robo. Esto se está desarrollando ahora”, detalló el cronista en vivo.

Avances en la investigación

Las fuerzas de seguridad lograron identificar e incautar dos vehículos presuntamente utilizados por la banda. El primero, una Volkswagen Suran gris, habría sido empleado para trasladar una caja fuerte robada en el domicilio. El segundo automóvil también quedó bajo custodia policial en las últimas horas.

“Son los primeros dos detenidos vinculados al robo a Pampita, y además, les puedo adelantar que es el segundo vehículo de por lo menos tres que participaron, que ya tiene incautado la Policía de la Ciudad”, explicó Díaz.

Mientras tanto, los investigadores continúan con el operativo para dar con los otros cinco delincuentes que permanecen prófugos.