El huevo: un alimento saludable para el desayuno, según expertos

El huevo, una fuente nutritiva llena de proteínas y vitaminas, se ha consolidado como una opción saludable en el desayuno, siempre que se consuma con moderación y combinado con otros alimentos balanceados.

Hoy 08:12

El huevo, uno de los alimentos más comunes en el desayuno, ha sido objeto de debate durante años debido a su relación con el colesterol y la salud del corazón. Sin embargo, nuevos estudios y recomendaciones de especialistas lo colocan como una opción versátil y nutritiva, ideal para empezar el día, siempre que se consuma en cantidades moderadas y se combine con otros alimentos saludables.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Nutrientes y beneficios del huevo

El huevo es una fuente rica de proteínas, calcio, zinc, vitamina B12, vitamina D, fósforo y grasas saludables, según lo señalado por Keck Medicine de la University of Southern California, citado por GQ. Además, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informa que un huevo grande aporta aproximadamente 70 calorías, aunque este valor varía según el tamaño:

Huevo pequeño : 54 calorías

: 54 calorías Huevo mediano : 63 calorías

: 63 calorías Huevo grande : 70 calorías

: 70 calorías Huevo extra grande : 80 calorías

: 80 calorías Huevo jumbo: 90 calorías

A pesar de su contenido de colesterol, los especialistas aseguran que su consumo moderado no representa un riesgo para la salud cardiovascular. Por el contrario, puede aumentar el colesterol bueno en sangre, lo que resulta beneficioso para la salud del corazón.

El huevo y la salud cardiovascular

Durante años, el huevo fue señalado como perjudicial para la salud cardiovascular debido a su colesterol. Sin embargo, investigaciones recientes, incluidas las de la Clínica Mayo, destacan que el colesterol presente en el huevo no afecta negativamente al cuerpo en comparación con otras fuentes de colesterol. De hecho, el consumo moderado de huevo puede ser beneficioso para personas sanas, sin aumentar el riesgo cardiovascular. La Escuela de Salud Pública de Harvard respalda la recomendación de consumir hasta un huevo al día sin que esto implique un riesgo para la salud del corazón.

Preparación y acompañamientos saludables

El modo de preparación del huevo tiene un impacto importante en su valor nutricional. Por ejemplo, dos claras de huevo revueltas aportan solo 34 calorías, mientras que dos huevos fritos suman 180 calorías y 14 gramos de grasa. Este contraste destaca la importancia de elegir métodos de cocción saludables, como huevos hervidos o revueltos sin grasa, en lugar de freírlos en aceite.

Los especialistas de la Mayo Clinic recomiendan acompañar el huevo con vegetales, pan integral y lácteos bajos en grasa para lograr un desayuno equilibrado. Esta combinación aporta fibra, vitaminas y minerales, mientras que se evita el exceso de grasas saturadas y calorías innecesarias.