Horror en Rosario: un joven de 17 años fue asesinado de una puñalada

Ocurrió anoche en inmediaciones de Carriego y las vías del ferrocarril. La víctima falleció en el hospital Centenario. La fiscal María de los Ángeles Granato investiga la mecánica del ataque

Hoy 08:13

Un adolescente de 17 años fue asesinado de un puntazo este martes por la noche en inmediaciones de Carriego y las vías del ferrocarril, en barrio Ludueña, en la zona noroeste. Llegó a ser trasladado al hospital Centenario, donde después se realizó un operativo policial por un momento de tensión con los familiares y allegados de la víctima.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a los primeros datos que trascendieron del caso, Lautaro Donaire habría sido atacado por la espalda. La fiscal María de los Ángeles Granato ordenó a la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones que tome testimonios y releve las cámaras de videovigilancia de toda la zona del ataque.

Por el momento se desconoce la mecánica. Una familiar declaró que el chico había salido de su casa para ir a jugar a la pelota, pero minutos después regresó pidiendo ayuda por la herida de arma blanca.

Desde las fuerzas de seguridad se investiga el contexto en el que ocurrió el homicidio, ya que el adolescente había sido aprehendido en abril pasado y tiene familiares con antecedentes.