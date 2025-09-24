Video: una “bola de fuego” atravesó el cielo y asombró a los santiagueños

El fenómeno ocurrió cerca de las 6 de la mañana y fue visto en distintos barrios de la ciudad y en otras provincias. Qué dicen los expertos.

Hoy 10:32

Una “bola de fuego” sorprendió a los santiagueños que amanecieron este miércoles. El fenómeno fue visto cerca de las 6 de la mañana en distintos barrios de la Capital y La Banda, pero también se replicaron testimonios en localidades de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Numerosos videos comenzaron a viralizarse en redes sociales. Una lectora de Diario Panorama envió una grabación realizada en el Parque Industrial: “Esto grabó mi sobrino”, comentó al compartir las imágenes a través de nuestro WhatsApp 385-5795000.

En las filmaciones se observa un objeto luminoso que cruza el cielo a gran velocidad, dejando a su paso una estela brillante. El episodio generó sorpresa entre quienes fueron testigos.

¿Qué ocurrió?

Según el director del Observatorio Astronómico de Santa Fe (CODE), Jorge Coghlan, explicó que se trató de un bólido, “una roca de materia interplanetaria, un poco mayor a los meteoros que se ven habitualmente casi todas las noches”.

El especialista detalló que los bólidos interplanetarios son “restos de la formación del Sistema Solar, de la Tierra y de la Luna”. En ese sentido, aclaró que todos los días ingresan fragmentos de ese tipo a la atmósfera terrestre: “Varias toneladas de materia interplanetaria se desintegran en nuestra atmósfera, se transforman en polvo y llegan a la superficie de esa manera”.

“El bólido, al ser una piedra mayor que ingresa desde el espacio, tiene mayor masa y llega un momento en el que estalla. Muchas veces se escucha un trueno, se ve como un relámpago e incluso lo hemos visto de día también”, puntualizó Coghlan.