Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 SEP 2025 | 29º
X
Locales

Renta Municipal habilitó nuevos centros de emisión y cobro de boletas

El objetivo de estas medidas es brindar a los contribuyentes un mejor servicio de calidad como la recolección de residuos, barrido, limpieza, obras y otros servicios que presta el municipio.

Hoy 13:48

La Dirección de Rentas, dependiente de la Secretaría de Economía de la municipalidad de La Banda, informó que se habilitaron nuevos centros de emisión y cobro de boletas municipales.  

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este sentido, el director del área, Douglas Olivera, destacó que se habilitarán nuevas bocas de pago que estarán ubicadas en diferentes lugares como la Terminal de Ómnibus de 8 a 12, el Centro de Comercio e Industria de 18 a 20 y la Dirección de Rentas de 7 a 12.  

El objetivo de estas medidas es brindar a los contribuyentes un mejor servicio de calidad como la recolección de residuos, barrido, limpieza, obras y otros servicios que presta el municipio.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una mujer incendió la casa de su expareja y atacó a su excuñada con un cuchillo
  2. 2. River va por una heroica remontada ante Palmeiras en Brasil para meterse en semifinales de la Copa Libertadores
  3. 3. Trágico hallazgo de las jóvenes desaparecidas en Buenos Aires: las encontraron asesinadas y descuartizadas
  4. 4. Comenzó la 15ª Feria del Libro de Santiago del Estero con una agenda cultural para todos
  5. 5. Violenta colisión entre dos motos en la esquina de Av. Roca y Avellaneda dejó tres heridos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT