Rentas Municipal habilitó nuevos centros de emisión y cobro de boletas

El objetivo de estas medidas es brindar a los contribuyentes un mejor servicio de calidad como la recolección de residuos, barrido, limpieza, obras y otros servicios que presta el municipio.

Hoy 17:30

La Dirección de Rentas, dependiente de la Secretaría de Economía de la municipalidad de La Banda, informó que se habilitaron nuevos centros de emisión y cobro de boletas municipales.

En este sentido, el director del área, Douglas Olivera, destacó que se habilitarán nuevas bocas de pago que estarán ubicadas en diferentes lugares como la Terminal de Ómnibus de 8 a 12, el Centro de Comercio e Industria de 18 a 20 y la Dirección de Rentas de 7 a 12.

