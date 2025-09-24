El Atlético de los argentinos busca levantar cabeza ante el Rayo en el Metropolitano

El partido se juega desde las 16:30, con arbitraje de Alejandro Hernández Hernández y transmisión de DSports.

El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, enfrenta este miércoles al Rayo Vallecano en el Estadio Metropolitano, por la fecha 6 de La Liga de España. El partido se juega desde las 16:30 (hora argentina), con arbitraje de Alejandro Hernández Hernández y transmisión de DSports.

El conjunto colchonero atraviesa un inicio irregular: apenas consiguió una victoria en lo que va de la temporada y viene de empatar 1-1 ante el Mallorca, con gol de Conor Gallagher y expulsión de Alexander Sorloth. Con seis puntos en cinco presentaciones, el Atleti se ubica en la 12° posición y buscará un triunfo que le permita recuperar confianza antes del clásico frente al Real Madrid.

Del otro lado, el Rayo Vallecano también llega necesitado. El equipo de Íñigo Pérez igualó 1-1 con el Celta de Vigo en la jornada pasada, gracias a un gol de Jorge de Frutos, y marcha 14° con cinco unidades. Pese a que ambos clubes son de la capital española, no se esperan incidentes en la previa y todo indica que el choque se desarrollará con normalidad en Madrid.

Probables formaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet o Hancko, Hancko o Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke o Gallagher, Nico González; Raspadori y Julián Álvarez.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Unai López, Isi, Pedro Díaz, Óscar Valentín; Álvaro García y De Frutos.