Las editoriales independientes, protagonistas con sello propio en la Feria del Libro

Con un sector especial en el Fórum, la propuesta resalta el trabajo de los sellos independientes.

Hoy 19:07

En el corazón de la Feria del Libro que se desarrolla en el Fórum, las editoriales independientes despliegan su talento y diversidad en stands que invitan a descubrir nuevas voces. Con propuestas que van desde poesía, narrativa contemporánea y ensayos, estos sellos apuestan por autores emergentes y ediciones cuidadas, ofreciendo una alternativa fresca frente a las grandes cadenas.

Representantes de distintos puntos del país, pero especialmente del Norte Argentino, destacan la oportunidad que brinda el encuentro para acercarse a lectores curiosos y establecer vínculos con otros proyectos culturales.

“Para nosotros, la feria es un puente directo con el público, un espacio para dialogar y mostrar que el libro independiente tiene fuerza y calidad”, coincidieron varios editores al hablar con Diario Panorama.

Los visitantes pueden recorrer estos espacios, conversar con los responsables de cada catálogo y encontrar publicaciones difíciles de hallar en el circuito comercial. Un recorrido imperdible para quienes buscan historias distintas y el pulso creativo de la edición artesanal.

