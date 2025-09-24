Las editoriales independientes, protagonistas con sello propio en la Feria del Libro

Con un sector especial en el Fórum, la propuesta resalta el trabajo de los sellos independientes.
En el corazón de la Feria del Libro que se desarrolla en el Fórum, las editoriales independientes despliegan su talento y diversidad en stands que invitan a descubrir nuevas voces. Con propuestas que van desde poesía, narrativa contemporánea y ensayos, estos sellos apuestan por autores emergentes y ediciones cuidadas, ofreciendo una alternativa fresca frente a las grandes cadenas.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
feria del libro
Representantes de distintos puntos del país, pero especialmente del Norte Argentino, destacan la oportunidad que brinda el encuentro para acercarse a lectores curiosos y establecer vínculos con otros proyectos culturales.
feria del libro
“Para nosotros, la feria es un puente directo con el público, un espacio para dialogar y mostrar que el libro independiente tiene fuerza y calidad”, coincidieron varios editores al hablar con Diario Panorama.
feria del libro
Los visitantes pueden recorrer estos espacios, conversar con los responsables de cada catálogo y encontrar publicaciones difíciles de hallar en el circuito comercial. Un recorrido imperdible para quienes buscan historias distintas y el pulso creativo de la edición artesanal.