El gobernador Zamora inauguró la Feria del Libro en un acto central en el Fórum

De la ceremonia también participaron el vicegobernador Carlos Silva Neder y el jefe de Gabinete Elías Suárez. Los stands están colmados de público disfrutando del evento cultural.

Hoy 20:48
feria del libro

En un clima de gran expectativa, el gobernador Gerardo Zamora encabezó el acto de inauguración oficial de la Feria del Libro 2025, que se desarrolló en el Centro de Convenciones Fórum.

La ceremonia se realizó en el espacio central del predio y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Elías Suárez, y de funcionarios del Gobierno provincial, junto a escritores, editores, autoridades educativas y un nutrido público.

La apertura fue un momento emotivo, en el que se puso de relieve el valor de la lectura, la producción literaria y el compromiso de la provincia con la cultura.

Con stands colmados de libros, presentaciones y propuestas para todas las edades, la feria se posiciona una vez más como uno de los eventos más esperados del calendario santiagueño.

