Fuentes asistió a la inauguración de la delegación del RENATRE

La intendente de la Capital asistió a la ceremonia de inauguración de la nueva delegación provincial del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores.

Hoy 00:07

También participaron del acto la secretaria de Trabajo, Julia Comán; el presidente del RENATRE, José Voytenco y el delegado local del RENATRE, Oscar Chazarreta; entre otros invitados especiales.

El moderno edificio busca mejorar la atención y acompañar de forma más cercana a los empleados rurales y a sus familias, en la provincia que concentra la mayor cantidad de trabajadores migrantes del país.

"Es un orgullo acompañar a los trabajadores rurales en la inauguración de su casa propia, que significa un salto en la conquista de sus derechos", indicó la jefa comunal.

"Sigamos construyendo juntos un Santiago del Estero pujante e inclusivo, donde se defiendan los intereses de todos los sectores y se marque un horizonte para seguir", expresó.