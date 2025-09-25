Un estudio reveló que la grasa corporal afecta la salud cerebral más allá del IMC

Investigadores encontraron que la distribución regional de la grasa influye de manera diferenciada en la estructura, conectividad y funciones cognitivas del cerebro. La grasa visceral sería la más perjudicial, incluso en personas con IMC normal.

Hoy 08:06

Un nuevo estudio publicado en Nature Mental Health reveló que la distribución regional de la grasa corporal puede afectar el cerebro de formas distintas, influyendo en su estructura, conectividad y rendimiento cognitivo. Estos efectos, afirman los investigadores, no pueden explicarse únicamente por el índice de masa corporal (IMC), lo que desafía uno de los métodos más utilizados para evaluar la obesidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“El IMC se utiliza comúnmente para evaluar la obesidad, pero no logra capturar las complejidades de la adiposidad regional, que puede tener diversos efectos en la salud cerebral”, sostuvieron los autores. Añadieron que, aunque sigue siendo un indicador popular, “a menudo oscurece las distintas contribuciones de la grasa localizada a los resultados de salud”.

El estudio fue realizado por científicos de la Universidad Politécnica de Hong Kong y utilizó un análisis multimodal con datos del Biobanco del Reino Unido, abarcando a más de 23.000 adultos. Se tomaron mediciones detalladas del porcentaje de grasa en brazos, piernas, tronco y abdomen, así como también información sobre grasa visceral —aquella que rodea los órganos internos en la cavidad abdominal—.

Los participantes no presentaban enfermedades físicas o mentales graves, para aislar el impacto de la grasa corporal en la salud cerebral. La medición de la grasa se hizo mediante absorciometría de rayos X de energía dual, una técnica precisa de análisis de composición corporal. En paralelo, la salud cerebral se evaluó mediante resonancias magnéticas y otras imágenes especializadas, además de pruebas cognitivas enfocadas en memoria, razonamiento, función ejecutiva y velocidad de procesamiento.

Los resultados mostraron que la grasa acumulada en distintas zonas del cuerpo —incluidos brazos, piernas y tronco— se asociaba con patrones diferentes de atrofia cerebral, alteraciones en la conectividad y cambios en la sustancia blanca. Estas variaciones se manifestaron en cuatro sistemas cerebrales: sensoriomotor, límbico, modo predeterminado y subcortical-cerebeloso-troncoencefálico.

Entre todos los tipos de grasa evaluados, la grasa visceral presentó las asociaciones negativas más marcadas, incluyendo una menor densidad axónica, mayor desorganización del tejido cerebral y una aceleración en el envejecimiento cerebral, que a su vez se vinculó con un peor rendimiento en las pruebas cognitivas.

Según los investigadores, estos hallazgos muestran que la adiposidad regional tiene efectos heterogéneos sobre el envejecimiento cerebral, que son independientes del IMC. La evidencia indica que la grasa visceral representa un riesgo desproporcionado para el funcionamiento cognitivo, incluso en personas sin obesidad general.

No obstante, los autores señalaron que los efectos observados son modestos y que, al tratarse de un estudio de carácter transversal y asociativo, no se pueden establecer relaciones causales directas. Aun así, sugieren que las estrategias de prevención y cuidado de la salud cerebral deberían ir más allá del IMC y considerar la distribución de la grasa corporal como un factor de riesgo relevante.