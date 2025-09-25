Ingresar
El grupo de ayuda terapéutica “Acompañarnos” tendrá su octavo encuentro

La actividad se desarrollará a partir de las 15, en la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi”, situada en la intersección de las calles Alberdi y Soler.

Hoy 12:50
La Banda

La Dirección de Género, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de La Banda, informa que el próximo viernes 26 de septiembre se realizará un nuevo encuentro del proyecto “Acompañarnos”.

Esta actividad se desarrollará a partir de las 15, en la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi”, situada en la intersección de las calles Alberdi y Soler. Es un espacio gratuito y seguro para todas aquellas mujeres que quieran participar.

Cabe recordar que el programa “Acompañarnos” comprende una serie de encuentros destinados a mujeres que requieran ayuda terapéutica, acompañamiento y contención, tras haber sufrido situaciones de violencia por motivos de género.

El grupo de ayuda terapéutica también funciona como un espacio de diálogo, dónde las participantes pueden hablar sobre sus preocupaciones y sus motivaciones, conformando así una red de apoyo mutuo.

