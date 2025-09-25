Ingresar
El Municipio invita a los vecinos bandeños a la exposición “Arte Banda 2025”

Un evento artístico y cultural que busca promover y visibilizar el talento local y regional, y contará con la participación de la Academias de Danzas y música en vivo.

Hoy 12:54
La Banda

La Municipalidad de la Banda, a través de la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Educación y Cultura, realizará este viernes, la 4ta edición del encuentro cultural "Arte Banda 2025", en plaza Manuel Belgrano, a partir de las 19:30.

Desde la organización se informó que esta actividad consistirá en una exposición y no en una venta de obras. Todavía hay vacantes para los artistas que cuenten con sus propios atriles y quieran exponer sus trabajos. Para ello tienen que comunicarse por WhatsApp al 3854738694.

La cuarta edición de Arte Banda será un evento artístico y cultural que busca promover y visibilizar el talento local y regional, y contará con la participación de la Academia de Danzas Folclóricas “Juan Saavedra” y habrá música en vivo con las actuaciones de Cristian Melian, María Inés Cannata y El grupo Quilla.

El encuentro también contará con arte textil, stand con fotografías, estatuas vivientes y muchas sorpresas más. Por lo tanto, se invita a toda la comunidad a participar de una jornada llena de arte, música y diversas manifestaciones culturales.

De este modo, gracias al apoyo de la Municipalidad de La Banda y del intendente Ing. Roger E. Nediani, se sumaron nuevas disciplinas y espectáculos que prometen captar la atención de públicos de todas las edades.

