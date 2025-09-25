Trejo: “Somos la única alternativa para los trabajadores, las mujeres y la juventud”

La candidata a gobernadora por el MST mantuvo una entrevista con Radio Panorama, donde criticó la gestión del presidente y destacó la unidad de izquierda para hacer frente a la crisis económica y social.

La candidata a gobernadora por el MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores), Claudia Roxana Trejo, habló en "Tiempo para Compartir" en Radio Panorama y dejó en claro su postura ante la situación política actual. Destacó que su frente está conformado por la unidad de diferentes sectores de izquierda y trabajadores, como el Partido Obrero e Izquierda Socialista.

“En esta oportunidad somos la única fuerza que se presenta en la provincia haciendo unidad. Estamos contentos de haber conformado este espacio para dar una respuesta a los trabajadores frente al desastre que está generando el presidente. Nos planteamos como una opción para los trabajadores, las mujeres y la juventud, ante el colapso del sistema capitalista”, expresó Trejo.

La candidata hizo un análisis crítico sobre las declaraciones del presidente respecto a la superación de la crisis económica: “Dice que lo peor ya pasó, pero nosotros, por la experiencia que tenemos con los gobiernos de derecha, sabemos que no ha pasado. Aunque prometían un alivio inmediato, este nunca llegó, y la crisis se profundiza. Mientras tanto, los trabajadores seguimos pagando los costos. Se toman préstamos, pero no se tocan los intereses de los privilegiados ni los salarios de los senadores o diputados, que recibieron sumas abultadas. En cambio, a los jubilados se les niega un aumento, y nos dicen que no hay plata, pero sí la hay para reprimirlos. Esto es una decisión política”, afirmó.

También abordó el tema de la situación de las mujeres y las disidencias bajo este gobierno. “El ataque a los derechos de las mujeres y las disidencias es tremendo. No nos olvidemos que se terminó desmantelando un ministerio que, si bien no brindaba todas las respuestas necesarias, al menos había logrado algunos avances. Con este gobierno, se han fortalecido muchos fachos, lo que nos obliga a salir a la calle y seguir luchando”, sostuvo.

En cuanto a los discursos de odio del presidente, opinó: “La respuesta a Milei la tuvimos en las calles, no solo en nuestro país, sino también en los países hermanos. La movilización popular es una respuesta política a algo que está mal”, indicó.

Críticas al PJ y la necesidad de un cambio real

Sobre la situación política local y la unidad lograda en su frente, Trejo destacó: “Las situaciones están dadas para que la gente vea que los gobiernos de derecha y el PJ no dan los resultados que necesitamos. Creemos que la izquierda tiene la oportunidad de avanzar, porque somos los únicos que decimos que vamos a tocar los intereses de los poderosos. Queremos hacer de la política un servicio, no un enriquecimiento personal”, concluyó la candidata.