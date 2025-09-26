Alumnos de tres escuelas y un jardín de infantes visitaron Casa de Gobierno

El ministro Marcelo Barbur recibió a los alumnos y destacó la importancia de estas experiencias educativas para fortalecer el vínculo con la comunidad y la historia local.

Hoy 13:55

Durante la mañana de este viernes la sede central del Poder Ejecutivo de Santiago del Estero recibió la visita de estudiantes cuatro establecimientos educativos, quienes pudieron recorrer el edificio histórico y ampliar sus conocimientos sobre la organización institucional de la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Una delegación compuesta por 21 alumnos de cuarto y quinto grado de la Escuela Nº 469 “Elías Gubaira” de la localidad de Herrera, departamento Avellaneda, visitaron la Casa de Gobierno, acompañados por docentes y padres, quienes también tienen previsto visitar la Feria Provincial del Libro; el Espacio Infanto Juvenil que se realiza en el Centro Cultural del Bicentenario, entre otros espacios de la ciudad Capital.

También durante la mañana el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Marcelo Barbur, recibió a 41 chicos de tercer y quinto grado de la Escuela N° 54 “Juan Antonio Neirot” del barrio Virgen de Guadalupe de la ciudad Capital.

El ministro les dio la bienvenida en representación del gobernador Gerardo Zamora, oportunidad en la que felicitó a los docentes por esta iniciativa que permite poner en contacto a los alumnos con su comunidad, sus instituciones y aprender más sobre la provincia a través de estas experiencias personales.

En el transcurso de la jornada además hicieron un recorrido por la sede gubernamental de calle Rivadavia una delegación de estudiantes pertenecientes a la Escuela N° 1.096 de la localidad de Puesto del Medio, en el departamento Silípica, y al Jardín de Infantes “Sagrada Familia” del barrio Autonomía de la ciudad Capital.