Alumnos de tres escuelas y un jardín de infantes visitaron Casa de Gobierno

El ministro Marcelo Barbur recibió a los alumnos y destacó la importancia de estas experiencias educativas para fortalecer el vínculo con la comunidad y la historia local.
Durante la mañana de este viernes la sede central del Poder Ejecutivo de Santiago del Estero recibió la visita de estudiantes cuatro establecimientos educativos, quienes pudieron recorrer el edificio histórico y ampliar sus conocimientos sobre la organización institucional de la provincia.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Una delegación compuesta por 21 alumnos de cuarto y quinto grado de la Escuela Nº 469 “Elías Gubaira” de la localidad de Herrera, departamento Avellaneda, visitaron la Casa de Gobierno, acompañados por docentes y padres, quienes también tienen previsto visitar la Feria Provincial del Libro; el Espacio Infanto Juvenil que se realiza en el Centro Cultural del Bicentenario, entre otros espacios de la ciudad Capital.
También durante la mañana el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Marcelo Barbur, recibió a 41 chicos de tercer y quinto grado de la Escuela N° 54 “Juan Antonio Neirot” del barrio Virgen de Guadalupe de la ciudad Capital.
El ministro les dio la bienvenida en representación del gobernador Gerardo Zamora, oportunidad en la que felicitó a los docentes por esta iniciativa que permite poner en contacto a los alumnos con su comunidad, sus instituciones y aprender más sobre la provincia a través de estas experiencias personales.
En el transcurso de la jornada además hicieron un recorrido por la sede gubernamental de calle Rivadavia una delegación de estudiantes pertenecientes a la Escuela N° 1.096 de la localidad de Puesto del Medio, en el departamento Silípica, y al Jardín de Infantes “Sagrada Familia” del barrio Autonomía de la ciudad Capital.