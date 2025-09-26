Los Pumas van por otro golpe histórico ante los Springboks para seguir con chances en el Rugby Championship

Argentina afronta una visita complicada a Sudáfrica por la quinta fecha del torneo.

26/09/2025

Los Pumas afrontarán este sábado uno de los desafíos más grandes del Rugby Championship 2025, cuando visiten a Sudáfrica en el Estadio Kings Park de Durban, desde las 12:10, con transmisión de ESPN. El equipo de Felipe Contepomi necesita un triunfo inédito como visitante para seguir con chances de pelear por el título.

El seleccionado argentino llega a la quinta fecha con dos victorias y dos derrotas. Cayó en el debut frente a Nueva Zelanda (24-41), se recuperó venciendo a los All Blacks (29-23), perdió con Australia (28-24) y luego volvió a festejar ante los Wallabies (28-26). Estos resultados lo ubican cuarto con nueve puntos, aunque todos los equipos suman dos triunfos y dos caídas.

Por su parte, los Springboks también dividieron victorias y derrotas frente a Australia y Nueva Zelanda, pero un punto bonus los deja segundos en la tabla, a solo una unidad del líder, los Wallabies. El conjunto de Rassie Erasmus está obligado a ganar los dos partidos contra Argentina y esperar un traspié australiano para aspirar al título.

Las formaciones confirmadas

Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi; Franco Molina, Lucas Paulo; Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo; Gonzalo García, Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró; Juan Cruz Mallía. DT: Felipe Contepomi.

Sudáfrica: Ox Nche, Malcolm Marx, Thomas du Toit; Eben Etzebeth, Ruan Nortje; Siya Kolisi, Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese; Cobus Reinach, Sacha Feinberg-Mngomezulu; Ethan Hooker, Damian de Allende, Canan Moodie; Cheslin Kolbe, Damian Willemse. DT: Rassie Erasmus.

El encuentro será arbitrado por Angus Gardner, con Brett Cronan como TMO. Para Los Pumas, la única opción es ganar: un resultado que, además de mantenerlos en la pelea, quedaría marcado como un capítulo histórico en su camino en el Rugby Championship.