Gimnasia recibe al Rosario Central de Di María en un duelo que promete

El Lobo y el Canalla se ven las caras en La Plata por la décima fecha del Torneo Clausura.

26/09/2025

Gimnasia y Rosario Central se enfrentarán este sábado desde las 14:30 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro será dirigido por Fernando Echenique, con José Carreras en el VAR, y televisado por TNT Sports.

El Lobo atraviesa un momento complicado tras caer 1-0 frente a Deportivo Riestra, resultado que lo dejó con cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. El equipo de Alejandro Orfila está comprometido en la lucha por la permanencia, aunque mantiene una ventaja de ocho puntos sobre Aldosivi y San Martín (SJ), los equipos que hoy ocupan los puestos de descenso.

Del otro lado, el Canalla es el único invicto del Clausura, aunque acumula más empates que victorias. Los de Ariel Holan solo ganaron dos partidos (ante Lanús y Newell’s) y tienen pendiente su duelo contra Sarmiento, suspendido por lluvia. Con su andar irregular, se ubican sextos en la Zona B, dentro de los puestos de playoffs, aunque apenas dos puntos por encima de la línea de corte.

Probables formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte o Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.