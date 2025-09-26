Ingresar
Talleres y Sarmiento de Junín se juegan algo más que tres puntos en Córdoba

La T recibe al Verde en un choque directo en la lucha por la permanencia en Primera.

26/09/2025

Talleres recibirá este sábado a Sarmiento de Junín desde las 21.15, en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, la asistencia del VAR a cargo de Ariel Penel, y será transmitido por TNT Sports Premium.

La T cortó una racha de seis partidos sin convertir con el tanto de Valentín Depietri en el empate 1-1 ante Rosario Central, pero acumula siete encuentros sin ganar y necesita sumar de a tres para escapar de la zona baja. El equipo de Carlos Tévez marcha por encima únicamente de San Martín (SJ) y Aldosivi en la tabla anual, por lo que cada punto es vital en la lucha por la permanencia. Además, en el choque frente al Canalla sufrió la expulsión de Miguel Navarro y se sumó la polémica por las declaraciones cruzadas entre Juan Camilo Portilla y Ángel Di María sobre el arbitraje.

Por su parte, el Verde llega en alza. El conjunto dirigido por Facundo Sava encadena dos victorias consecutivas, la última por 1-0 sobre Barracas Central con gol de Carlos Villalba, y acumula tres partidos sin perder. Con ese envión, no solo alcanzó la zona de playoffs con 12 puntos y un partido menos, sino que también tomó distancia en los promedios, llegando a un coeficiente de 1.019, lo que le permitió superar a San Martín (SJ) y Aldosivi.

Probables formaciones

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Luis Palomino; Augusto Schott, Ulises Ortegoza, Juan Camilo Portilla, Gabriel Báez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tévez.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Manuel García, Carlos Villalba, Elián Giménez; Julián Contrera, Iván Morales Bravo y Gastón González. DT: Facundo Sava.

