En vivo: Güemes afronta otra “final” ante San Miguel en La Isla con algo más que tres puntos en juego

El Gaucho va por una victoria ante su gente soñando asegurarse la permanencia en la Primera Nacional.
Güemes afrontará esta tarde un duelo decisivo en su lucha por la permanencia en la Primera Nacional, cuando reciba desde las 15.30 a San Miguel en el estadio Arturo “Jiya” Miranda. El encuentro, correspondiente a la fecha 33 de la Zona A, será arbitrado por Gastón Monson Brizuela y transmitido por TyC Sports Play y Radio Panorama.
