Londres: condenaron a 8 años de prisión a una joven por abusar de 21 bebés en guarderías

Roksana Lecka, de 22 años, fue hallada culpable de maltratar brutalmente a niños de entre 18 meses y dos años en dos centros infantiles de la capital británica.

Hoy 16:08

La Justicia británica condenó a ocho años de prisión a Roksana Lecka, una cuidadora de 22 años que cometió abusos físicos y psicológicos contra 21 bebés en dos guarderías de Londres. La joven trabajaba en los centros Montessori Riverside, en Twickenham, y Little Munchkins, en Hounslow.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El jurado la encontró culpable de siete cargos de crueldad hacia menores de 16 años y otros 14 cargos adicionales por los hechos ocurridos entre octubre de 2023 y junio de 2024. Las cámaras de seguridad revelaron escenas impactantes de violencia contra los pequeños, todos de entre 18 meses y dos años.

El calvario en las guarderías de Londres

Las imágenes mostraron a Lecka pellizcando, arañando, empujando y pateando a los bebés. En una ocasión llegó a dar patadas en la cara a un niño y pisarle el hombro; en otra, los arrojó de cabeza sobre sus cunas y tapó la boca de un pequeño que lloraba. Los golpes y agresiones se repetían hasta diez veces al día, dejando hematomas y marcas persistentes en los cuerpos de las víctimas.

Al dictar sentencia, la jueza Sarah Plaschkes calificó los actos de Lecka como “violencia gratuita y sádica”, destacando la brutalidad con la que trató a niños indefensos.

Cómo se descubrieron los abusos

El caso salió a la luz en junio de 2024, cuando la joven fue sorprendida maltratando a varios bebés en la guardería Montessori Riverside. La Policía Metropolitana revisó las grabaciones y encontró pruebas contundentes.

En un principio, Lecka negó los hechos, pero tras ver los videos admitió los abusos. Alegó ser adicta al cannabis y sostuvo que su mal humor por no poder consumirlo la llevaba a actuar de esa manera, aunque las grabaciones también la mostraron usándolo frente a los niños.

Indignación y dolor de las familias

La fiscal Gemma Burns resaltó que “ningún padre debería temer dejar a su hijo al cuidado de profesionales, pero la magnitud de este abuso es alarmante”. Por su parte, la inspectora Sian Hutchings elogió la fortaleza de las familias que tuvieron que presenciar en el tribunal las perturbadoras imágenes de los ataques.

Los padres de las víctimas expresaron su indignación: “No podían hablar, no podían defenderse y no podían decirnos que algo les había sucedido. Estaban totalmente indefensos y Roksana se aprovechó de ellos”, denunció una madre. Otro de los padres fue contundente: “Si no la detenían, podría haber causado heridas graves o incluso matar a alguno de los chicos”.

El caso provocó un fuerte repudio social en el Reino Unido y encendió alarmas sobre los mecanismos de control en guarderías y jardines infantiles.