La intendente Fuentes y el secretario de deportes Dapello asistieron al acto de habilitación de las nuevas instalaciones del Santiago Rugby Club

La jefa comunal estuvo acompañada por el subsecretario de Economía, CPN. Francisco Zamora, quienes fueron recibidos por el presidente del Club, Eduardo Garay, y demás autoridades de la entidad.

26/09/2025

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, junto al secretario de Deportes de la provincia, Prof. Carlos Dapello, participó del acto de inauguración del gimnasio y la cancha de hockey de césped sintético en Santiago Rugby Club.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jefa comunal estuvo acompañada por el subsecretario de Economía, CPN. Francisco Zamora, quienes fueron recibidos por el presidente del Club, Eduardo Garay, y demás autoridades de la entidad.

Los funcionarios junto a directivos recorrieron las nuevas instalaciones acompañados por deportistas de diversas disciplinas que se practican en la institución, ubicada en avenida Núñez del Prado.