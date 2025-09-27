La intendente Fuentes formó parte del conversatorio sobre los 20 años de la Reforma Constitucional del 2005 en la Feria del Libro

La jefa comunal compartió la mesa panel con quienes participó de esa reforma, el periodista y político, Juan Suffloni; la Dra. Verónica Larcher y Luis Garay, referente del Instituto Espacio de la Memoria.

26/09/2025

La intendente, Ing. Norma Fuentes, formó parte de la charla sobre Reforma Constitucional y Democracia: análisis de los procesos de cambio, organizada por el Ministerio de Justicia de la Provincia al conmemorarse 20 años de la convención constituyente de Santiago del Estero en el marco de la 15° Feria Provincial del Libro.

La jefa comunal compartió la mesa panel con quienes participó de esa reforma, el periodista y político, Juan Suffloni; la Dra. Verónica Larcher y Luis Garay, referente del Instituto Espacio de la Memoria.

En su intervención, la Ing. Fuentes recordó su experiencia como convencional constituyente, donde destacó el trabajo colectivo de los representantes de la diferentes fuerzas políticas que aportaron desde su saber y conocimiento a la entonces nueva constitución provincial.

Allí, también resaltó el avance que se logró en la conformación de comisiones municipales y en la autonomía de los municipios.

En el final, la intendente recibió de parte de la organización, encabezada por la Ministra de Justicia Matilde O' Mill un certificado en agradecimiento a su aporte y a su presentación en el contexto de la Feria del libro.

Acompañaron en la oportunidad a la Intendente, los secretarios de Coordinación, Daniel Kobylañski; de Gobierno, Néstor Machado; de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Jorge Vila, y de Economía Anabel Arce.