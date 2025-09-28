Ingresar
Con una disertación sobre el amor, Darío Sztajnszrajber cerrará la 15ª Feria del Libro

El filósofo y escritor argentino será el encargado de cerrar este domingo la Feria Provincial del Libro en el Forum, con una charla titulada “Pensar al otro: el amor”.

Hoy 10:20

La 15ª Feria Provincial del Libro llegará a su fin este domingo con la presencia del reconocido filósofo y escritor Darío Sztajnszrajber, quien ofrecerá una disertación bajo el título “Pensar al otro: el amor”. La conferencia tendrá lugar en la sala Bernardo Canal Feijóo del Centro de Convenciones Forum, a partir de las 20 horas, y se espera una gran concurrencia de público, tal como ocurrió en sus anteriores presentaciones en la provincia.

De esta manera, se completarán cinco días de actividades en una nueva edición de la Feria del Libro, que se desarrolló de manera simultánea en el Forum y el Centro Cultural del Bicentenario (CCB). Miles de personas participaron de la propuesta cultural, que incluyó presentaciones de autores locales y nacionales, talleres, charlas, espectáculos artísticos y stands editoriales.

La última jornada contará con una variada grilla de actividades culturales y literarias que coronarán el cierre de uno de los eventos más importantes de la agenda cultural provincial.

TEMAS 15º Feria Provincial del Libro Dario Sztajnszrajber

