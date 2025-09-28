Con una disertación sobre el amor, Darío Sztajnszrajber cerrará la 15ª Feria del Libro

El filósofo y escritor argentino será el encargado de cerrar este domingo la Feria Provincial del Libro en el Forum, con una charla titulada “Pensar al otro: el amor”.

Hoy 10:20

La 15ª Feria Provincial del Libro llegará a su fin este domingo con la presencia del reconocido filósofo y escritor Darío Sztajnszrajber, quien ofrecerá una disertación bajo el título “Pensar al otro: el amor”. La conferencia tendrá lugar en la sala Bernardo Canal Feijóo del Centro de Convenciones Forum, a partir de las 20 horas, y se espera una gran concurrencia de público, tal como ocurrió en sus anteriores presentaciones en la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De esta manera, se completarán cinco días de actividades en una nueva edición de la Feria del Libro, que se desarrolló de manera simultánea en el Forum y el Centro Cultural del Bicentenario (CCB). Miles de personas participaron de la propuesta cultural, que incluyó presentaciones de autores locales y nacionales, talleres, charlas, espectáculos artísticos y stands editoriales.

La última jornada contará con una variada grilla de actividades culturales y literarias que coronarán el cierre de uno de los eventos más importantes de la agenda cultural provincial.