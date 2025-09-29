"El turismo necesita visibilidad": Miguel Figueroa valoró la presencia presidencial en la FIT

Figueroa participó de la Feria Internacional de Turismo y, en entrevista con Radio Panorama, resaltó que los recientes anuncios podrían marcar un cambio positivo para un sector clave en la generación de empleo y desarrollo regional.

Miguel Figueroa, vicepresidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR), participó este fin de semana de la Feria Internacional de Turismo (FIT), uno de los eventos más importantes del sector a nivel regional, que se desarrolló en La Rural de Buenos Aires.

En entrevista exclusiva con Radio Panorama, Figueroa compartió sus impresiones sobre la feria, el panorama actual de la actividad turística en el país y las expectativas que generan los recientes anuncios del Gobierno nacional.

“El sábado en La Rural fue algo muy bueno. Creo que un presidente que asista a la apertura de un evento tan importante como lo es el turismo, destaca la importancia del sector en la economía del país. Más allá de que nos veníamos sintiendo un poco dejados de lado, esto puede ser el puntapié inicial para mejorar la situación de nuestro sector”, expresó Figueroa.

El referente turístico reconoció que la actividad sigue golpeada por la crisis económica, con una caída de casi 30% en el movimiento turístico interno. Sin embargo, se mostró esperanzado por una nueva medida anunciada durante la feria, que podría funcionar como un “nuevo PreViaje”, ofreciendo hasta 12 cuotas sin interés y descuentos significativos para fomentar el consumo turístico.

“Escuchamos con agrado estas novedades. Ahora estamos esperando la letra chica, ya que el Banco Nación será el ejecutor de esta política. Queremos saber quiénes tendrán acceso y bajo qué condiciones. Es clave que los pagos sean ágiles y realmente ayuden a motorizar al sector”, explicó.

Durante la charla con Radio Panorama, Figueroa remarcó la necesidad de fortalecer el turismo receptivo e interno, por su impacto directo en el empleo y la economía regional.

“De las 7.000 agencias de viaje que hay en el país, el 90% son emisivas. Pero el receptivo es lo más importante, porque es el que genera fuentes de trabajo reales. Si no hay turismo interno o receptivo, no hay derrame económico, no hay arraigo, y las familias se siguen desarmando para buscar trabajo estacional en otras provincias”, señaló.

Puso como ejemplo el caso de Termas de Río Hondo, donde el desarrollo del turismo permitió que muchas familias dejaran de emigrar durante la temporada, generando empleo permanente y mejorando la calidad de vida local.

“Hace 15 años, Termas abría tres meses al año. Hoy tiene actividad durante todo el año, y eso es gracias al turismo como política de Estado. Necesitamos que eso se replique en más lugares”, afirmó.

Consultado por el estado del sector en la provincia, Figueroa explicó que en Santiago del Estero hay más de 50 agencias activas, y que el 90% tiene perfil emisivo.

“En una provincia del interior como la nuestra, el fuerte es el turismo emisivo. Por eso es importante que las políticas nacionales también beneficien a estas agencias, que generan empleo y sostienen a muchas familias”, dijo.

Para finalizar, el dirigente remarcó que todo el sector está a la expectativa de cómo se reglamentarán los anuncios realizados durante la FIT, y expresó su deseo de que se traduzcan en beneficios concretos:

“Esperamos que esta nueva etapa se vea reflejada en fuentes de trabajo, desarrollo para el interior y más federalismo en el turismo. Necesitamos que las buenas intenciones se transformen en políticas activas”, concluyó.