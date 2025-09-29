El gimnasio municipal ofrece una amplia cantidad de actividades recreativas y deportivas para mejorar la salud

Para mayor información e inscripciones, los interesados pueden dirigirse al gimnasio municipal ubicado en Av. Besares y Lavalle.

Hoy 12:58

La Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría de Gobierno informó que se encuentran disponibles clases de ritmos, acrobacia en telas, danzas folclóricas y judo en las instalaciones del Gimnasio Municipal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al respecto, desde el área se indicó que los lunes, miércoles y viernes la instructora María José Álvarez dicta clases de ritmos, funcional y zumba de 8.30 a 9.30 y de 9.30 a 10.30 y los martes y jueves de 15.30 a 16.30hs.

Asimismo, el profesor Carlos Villalba dicta clases de ritmos latinos los lunes, miércoles y viernes de 15.30 a 16.30hs.

Las clases de acrobacias en telas se dictan los lunes y miércoles de 15.30 a 17 y de 19 a 20.30 y los martes y jueves de 18.30 a 20 a cargo de la instructora Paola Moyano.

Las prácticas de judo a cargo de Maximiliano Bondi tienen lugar los lunes, miércoles y viernes de 20.30 a 22.

El taller de danzas folclóricas con la profesora Liz Bellido se dicta los lunes de 22 a 23, los martes de 21 a 23.

Finalmente, la instructora Mirta Villavicencio ofrece clases de ritmos los días martes y jueves de 18.30 a 20.30hs.

Cabe destacar, que desde las políticas de gestión del intendente Ing. Roger Nediani se continúan habilitando espacios de contención y esparcimiento para los vecinos de todas las edades, destacando que las actividades físicas tienen muchos efectos positivos en el cuerpo y en la mente ya que fortalecen el corazón, mejoran la circulación sanguínea, ayudan a tonificar los músculos, reducen el estrés, e incluso ayudan a mejorar las relaciones interpersonales.

Para mayor información e inscripciones los interesados pueden dirigirse directamente al Gimnasio Municipal ubicado en Av. Besares y Lavalle en los respectivos días y horarios de las actividades ofrecidas.