Tras el golpe en la Libertadores, Vélez recibe a un entonado Atlético Tucumán

El Fortín, que viene de quedar eliminado a manos de Racing, recibe al Decano por la décima fecha del Torneo Clausura.

Hoy 14:53

En el Estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield recibirá este lunes desde las 20.00 a Atlético Tucumán, en un partido clave para seguir sumando en la Zona B del Torneo Clausura. El Fortín intentará dar vuelta la página tras la eliminación en la Copa Libertadores, mientras que el Decano llega entonado por su reciente victoria sobre River.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo de Guillermo Barros Schelotto viene de superar a San Martín de San Juan por la liga y acumula 18 puntos, con apenas una derrota en el certamen. Sin embargo, la semana estuvo marcada por dos golpes: la caída ante Racing en la Copa Libertadores, donde el VAR anuló de forma lícita dos goles, y la inesperada suspensión de Imanol Machuca por parte de FIFA, que lo marginará un año por una investigación vinculada a la Federación de Malasia por falsificación. Vélez apelará la sanción, aunque las chances de revertirla parecen escasas. Además, no contará con Aaron Quirós, expulsado en la fecha pasada.

Por su parte, el conjunto de Lucas Pusineri viene de reencontrarse con el triunfo al superar 2-0 a River con goles de Clever Ferreira y Leandro Díaz en el José Fierro. Tras el encuentro, el DT valoró la reacción del plantel: “Ojalá que el grupo siga mejorando día a día, necesitamos seguir apuntalando rendimientos en lo grupal para que esa competencia interna siga creciendo”. El Decano repetiría el once inicial.

Probables formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tomás Galván, Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Dilan Godoy, Braian Romero y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Hora: 20.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Álvaro Carranza

Estadio: José Amalfitani