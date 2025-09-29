Detienen en Tucumán a una joven que transportaba 90 cápsulas de cocaína en su estómago

La mujer, de 19 años y nacionalidad boliviana, viajaba en un colectivo de larga distancia y fue detectada durante un operativo de Gendarmería Nacional.

Una joven de 19 años fue detenida en Tucumán luego de que se confirmara que había ingerido 90 cápsulas de cocaína para trasladarlas en su organismo. El procedimiento se llevó a cabo anoche en el marco del “Operativo Lapacho 2025”, cuando personal de Gendarmería Nacional realizó un control de rutina en el puesto fronterizo “7 de Abril”.

La mujer, identificada como Segundina Huaylla Carrión, de nacionalidad boliviana, viajaba en un colectivo de la empresa Expreso que cumplía el trayecto Jujuy–Buenos Aires. Durante el registro, los efectivos advirtieron que presentaba síntomas de malestar y dolores abdominales, lo que motivó su inmediato traslado al Hospital de Burruyacú.

Allí se le practicaron estudios radiográficos que confirmaron la presencia de las cápsulas en su estómago. De manera inmediata, la jueza federal Mariana Del Río, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán, fue notificada del caso y dispuso su detención.

La magistrada ordenó que la joven permanezca internada bajo estricta atención médica y custodia policial, hasta tanto expulse por completo los estupefacientes que transportaba en su interior.

El procedimiento contó con la intervención del Escuadrón 55 de Tucumán y se enmarca en las tareas de control que realiza la fuerza para combatir el tráfico de drogas en la región.