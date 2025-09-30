Olímpico recibe a Argentino de Junín buscando su primer triunfo en la Liga Nacional

El Negro quiere dejar atrás la derrota en el debut ante Instituto de Córdoba. Arranca a las 22.

Hoy 07:41

Olímpico de La Banda tendrá esta noche su segunda presentación en la Liga Nacional de Básquet 2025/26, cuando reciba desde las 22 horas a Argentino de Junín en el estadio Vicente Rosales. Ambos equipos llegan tras perder en sus debuts, por lo que el duelo aparece como una oportunidad clave para conseguir el primer triunfo de la temporada.

El Negro bandeño, dirigido por Martín Villagrán, inició el torneo con una ajustada derrota 73-71 frente a Instituto de Córdoba, uno de los candidatos al título. Pese al traspié, el rendimiento dejó señales positivas, ya que Olímpico mostró carácter para remontar y hasta tuvo la última bola para quedarse con la victoria.

La propuesta de Villagrán apunta a un juego dinámico, con intensidad defensiva y transiciones rápidas. Frente a Instituto se vieron destellos de esa idea, aunque también quedaron al descubierto falencias que el cuerpo técnico intentará ajustar con el correr de las fechas.

Argentino de Junín, dirigido por Diego Camus, también llega con la premisa de recuperarse. En su debut sufrió una dura caída 99-71 ante Quimsa en el estadio Ciudad, mostrando dificultades para sostener el ritmo frente a un rival de jerarquía.