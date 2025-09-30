Crítica de "Nuremberg"

James Vanderbilt presenta "Nuremberg", revisión del episodio en el que los Aliados juzgaron al derrotado régimen nazi con Russell Crowe como Hermann Göring.

Hoy 07:27

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

Las expectativas pueden jugarnos malas pasadas a todos y, cuando se anunció en la programación del Festival de San Sebastián la presencia de 'Nuremberg', estas se dispararon. Con Michael Shannon y Richard E. Grant en su reparto, un rotundo Russell Crowe encarnando a Hermann Göring y la presencia en la dirección y el guion de James Vanderbilt, responsable del libreto de 'Zodiac' (David Fincher, 2003), era prácticamente imposible no esperar algo potente de esta revisión del episodio histórico en el que los Aliados juzgaron al derrotado régimen nazi tras la II Guerra Mundial. La ilusión ante las buenas noticias nos hizo obviar no solo que Vanderbilt es también el autor de 'Independence Day: Contraataque' (Roland Emmerich, 2016), sino que el verdadero cabeza de cartel de todo esto es un Rami Malek obsesionado en demostrarnos que puede parecer todavía más incómodo delante de la cámara si se lo propone.

Con un protagonista decidido a sacarnos del metraje en cada uno de los fotogramas en los que aparece, el guion se centra en recopilar, durante dos horas y media, todos y cada uno de los tropos del cine judicial con los que se construyeron juicios en la gran pantalla hasta mediados de los 90, eliminando por el camino cualquier atisbo de personalidad propia para acercarse poco a poco a una parodia no pretendida del género que, a día de hoy, veríamos exagerada si formase parte de un gag de 'Padre de familia'.

Después de un eterno examen psicológico que no parece llevarnos a puerto alguno, la incapacidad de Vanderbilt para dotar de fuerza a su exiguo juicio final viene subrayada por la inclusión de las ya conocidas imágenes reales de los campos de concentración, seguido del regreso de un personaje femenino que, desaparecido desde el prólogo, comenta en alto lo que está ocurriendo en la sala por si algún espectador andaba perdido. Una lástima que, ya puestos a la pantomima, en la vergonzosa escena a cámara lenta de Malek haciéndole trucos de magia a la hija de Göring no se atreviesen a dar un paso más e inventarse un lío con su mujer.