Diego Figueredo tras la primera victoria de la temporada: “Seguimos construyendo el equipo”

El base cordobés de Quimsa expresó sus sensaciones luego del triunfo ante Argentino de Junín.

Hoy 07:48

Quimsa consiguió su primer triunfo en la Liga Nacional al superar con autoridad por 99-71 a Argentino de Junín, y uno de los protagonistas fue el base Diego Figueredo, quien aportó nueve puntos y seis asistencias.

El cordobés analizó la victoria y destacó el inicio de su equipo: “Hicimos un buen trabajo sobre todo en los primeros cuartos donde pudimos sacar una gran diferencia. La idea fue entrar agresivos para recuperarnos del partido ante Instituto que nos dejó un sabor amargo por perderlo en la última bola”.

Figueredo subrayó que lo más importante pasó por la defensa: “Si bien nos relajamos en el tercer cuarto, en el último parcial entramos firmes nuevamente para dejarlos en solo 15 puntos”.

Sobre el presente del equipo, el ex Riachuelo remarcó: “Seguimos construyendo el equipo, estamos bien en el día a día con un gran clima de trabajo, donde todos llevamos adelante nuestro objetivo tanto individual como colectivo en una temporada que sabemos que será larga. Será mejor si la transitamos con este buen clima”.

De cara a lo que viene, el base sostuvo que la Fusión tendrá un reto exigente: “Se nos viene una gira difícil ante dos rivales que se armaron para ser protagonistas, serán lindos desafíos ante rivales directos. Nos queda esta semana para trabajar y ajustar lo que sea necesario para afrontarlos”.

Los dirigidos por Leandro Ramella trabajarán estos días en el Estadio Ciudad y luego encararán su primera gira: el lunes 6 de octubre visitarán a Obras, mientras que el miércoles 8 se medirán ante Peñarol en Mar del Plata.