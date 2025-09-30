El municipio realizará una jornada integral de Género y Niñez en la Escuela N° 780 “Estanislao Platas”

De igual manera, las integrantes de la Dirección de Género dictarán un taller de prevención de violencia por motivos de género denominado “El poder de educar en igualdad” destinado a padres, madres y docentes de la institución.

Hoy 15:35

La Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial a través de las áreas de Género y Niñez, Adolescencia y Familia realizará una jornada el jueves 2 a partir de las 9 en las instalaciones de la Escuela N° 780 “Estanislao Platas” de la localidad de El Alambrado.

Por parte de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, durante la jornada se desarrollará el proyecto denominado “Tijeritas 2025” que incluirá cortes de cabello gratuitos para los alumnos y el público en general. Asimismo se realizaran juegos didácticos para que los niños puedan pasar una mañana de diversión y compañerismo, también se brindará asesoramiento a los padres y tutores, sobre temáticas vinculadas a la niñez

De igual manera, las integrantes de la Dirección de Género dictarán un taller de prevención de violencia por motivos de género denominado “El poder de educar en igualdad” destinado a padres, madres y docentes de la institución.

Por último, desde la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial informó que las juntas vecinales y vecinos que de manera particular quieran solicitar estos servicios deben dirigirse a la calle Ameghino N° 104 de lunes a viernes de 7 a 13.

A través de estas acciones, el intendente Ing. Roger E. Nediani se refuerza la colaboración comunitaria y el compromiso de la gestión con las familias más vulnerables asegurando igualdad de oportunidades para todos.