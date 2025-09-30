Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 SEP 2025 | 24º
X
Locales

El municipio realizará una jornada integral de Género y Niñez en la Escuela N° 780 “Estanislao Platas”

De igual manera, las integrantes de la Dirección de Género dictarán un taller de prevención de violencia por motivos de género denominado “El poder de educar en igualdad” destinado a padres, madres y docentes de la institución.

Hoy 15:35

La Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial a través de las áreas de Género y Niñez, Adolescencia y Familia realizará una jornada el jueves 2 a partir de las 9 en las instalaciones de la Escuela N° 780 “Estanislao Platas” de la localidad de El Alambrado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por parte de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, durante la jornada se desarrollará el proyecto denominado “Tijeritas 2025” que incluirá cortes de cabello gratuitos para los alumnos y el público en general. Asimismo se realizaran juegos didácticos para que los niños puedan pasar una mañana de diversión y compañerismo, también se brindará asesoramiento a los padres y tutores, sobre temáticas vinculadas a la niñez

De igual manera, las integrantes de la Dirección de Género dictarán un taller de prevención de violencia por motivos de género denominado “El poder de educar en igualdad” destinado a padres, madres y docentes de la institución.

Por último, desde la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial informó que las juntas vecinales y vecinos que de manera particular quieran solicitar estos servicios deben dirigirse a la calle Ameghino N° 104 de lunes a viernes de 7 a 13.

A través de estas acciones, el intendente Ing. Roger E. Nediani se refuerza la colaboración comunitaria y el compromiso de la gestión con las familias más vulnerables asegurando igualdad de oportunidades para todos.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro 2025: todos los ganadores de la gala
  2. 2. Milei debió suspender el acto de campaña en Ushuaia por protestas y retornó a Buenos Aires
  3. 3. Silva Neder participó de la histórica inauguración de obras en Unión Santiago
  4. 4. Eugenia Ruiz y Priscila Crivocapich protagonizaron un tenso cruce en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025
  5. 5. Eduardo Feinmann criticó a La Joaqui y vinculó la letra de una canción al triple crimen de Florencio Varela
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT