Se realizará “Primavera Solidaria”, un evento para colaborar y pasarla bien en familia

Esta actividad se desarrollará el próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 15, en el complejo La Tablada.

Hoy 15:37

Con el acompañamiento de la Municipalidad de La Banda, se realizará un evento denominado “Primavera Solidaria” organizado por LNG y La Vanguardia, con el fin de recaudar alimentos que serán donados a sectores vulnerables de la ciudad.

Esta actividad se desarrollará el próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 15, en el complejo La Tablada, situado en la intersección de las calles Alicia Moreau de Justo y Santa Catalina, en el barrio Tabla Redonda.

La entrada será un alimento no perecedero y el encuentro contará con la actuación de grupos musicales en vivo, un sector con stands de emprendedores y artesanos y el público podrá participar de sorteos de importantes premios.

Además, estarán presentes varias áreas del municipio como las direcciones de Turismo, Juventud, Salud, Tránsito, Prensa, Protocolo y Ceremonial y la Oficina de Emprendedores, que brindarán servicios de forma gratuita.