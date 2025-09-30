Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 SEP 2025 | 25º
X
Locales

Se realizará “Primavera Solidaria”, un evento para colaborar y pasarla bien en familia

Esta actividad se desarrollará el próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 15, en el complejo La Tablada.

Hoy 15:37

Con el acompañamiento de la Municipalidad de La Banda, se realizará un evento denominado “Primavera Solidaria” organizado por LNG y La Vanguardia, con el fin de recaudar alimentos que serán donados a sectores vulnerables de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta actividad se desarrollará el próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 15, en el complejo La Tablada, situado en la intersección de las calles Alicia Moreau de Justo y Santa Catalina, en el barrio Tabla Redonda.

La entrada será un alimento no perecedero y el encuentro contará con la actuación de grupos musicales en vivo, un sector con stands de emprendedores y artesanos y el público podrá participar de sorteos de importantes premios.

Además, estarán presentes varias áreas del municipio como las direcciones de Turismo, Juventud, Salud, Tránsito, Prensa, Protocolo y Ceremonial y la Oficina de Emprendedores, que brindarán servicios de forma gratuita.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro 2025: todos los ganadores de la gala
  2. 2. Milei debió suspender el acto de campaña en Ushuaia por protestas y retornó a Buenos Aires
  3. 3. Silva Neder participó de la histórica inauguración de obras en Unión Santiago
  4. 4. Eugenia Ruiz y Priscila Crivocapich protagonizaron un tenso cruce en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025
  5. 5. Eduardo Feinmann criticó a La Joaqui y vinculó la letra de una canción al triple crimen de Florencio Varela
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT