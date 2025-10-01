Los Manseros Santiagueños recibirán el Premio Konex de Platino 2025

La ceremonia será el próximo 11 de noviembre en Buenos Aires.

Hoy 22:31

El folclore santiagueño volverá a brillar en lo más alto: Los Manseros Santiagueños fueron distinguidos con el Premio Konex de Platino 2025, un reconocimiento que entrega la Fundación Konex a las figuras más destacadas de cada disciplina en ciclos de diez años. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre en Buenos Aires, donde se celebrará la trayectoria del legendario conjunto que ya lleva 65 años en los escenarios.

“Esta es una de las satisfacciones más grandes del grupo con su fundador Onofre Paz. Es un premio al trabajo, al sacrificio, a toda la trayectoria. Nos emociona profundamente”, expresó Alfredo “Alito” Toledo tras conocerse la noticia. El músico recordó que hace apenas dos semanas el conjunto recibió también el Premio Konex a la Trayectoria, pero remarcó que esta nueva distinción “dentro del folclore es algo maravilloso”.

El galardón, considerado uno de los más importantes del país, se otorga como paso previo al máximo reconocimiento, el Konex de Brillante, que este año fue entregado a Charly García. “Este premio lo dedicamos a la gente, que siempre nos apoyó, al país y a Santiago del Estero en especial, que es nuestra cuna. Gracias, muchas gracias”, expresó Toledo con emoción.

Finalmente, destacó el valor simbólico de este logro: “A veces no dimensionamos hasta dónde llega lo nuestro, la obra de Los Manseros. Este reconocimiento es un golpe fuerte que nos llena de alegría y nos impulsa a seguir luchando por nuestra cultura y por nuestro amor al folclore santiagueño”.