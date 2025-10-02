El puntero Unión enfrenta a Aldosivi, que busca aire en la lucha por la permanencia

El Tatengue quiere conservar la cima del Clausura y estirar su invicto de siete partidos, mientras que el Tiburón llega último en todas las tablas y con DT nuevo.

Hoy 13:26

Unión y Aldosivi se medirán este viernes a las 21.15 en el Estadio 15 de Abril, por la continuidad del Torneo Clausura 2025. El equipo de Leonardo Madelón, que marcha puntero en la Zona A, buscará extender su gran momento frente a un rival que atraviesa una crisis deportiva e institucional.

El Tatengue acumula siete partidos sin perder y ya suma dos jornadas como único líder de su grupo. A pesar de haber empatado en sus últimas dos presentaciones (ante Independiente Rivadavia y Banfield), se mantiene en lo más alto gracias a su poder ofensivo: con 15 goles a favor, es el equipo más goleador del torneo. En ese rubro destacan Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Mauricio Martínez, autores de diez tantos entre los tres.

En la vereda opuesta aparece Aldosivi, que está último en la Zona A, en la tabla anual y en los promedios. El Tiburón no ganó en lo que va del Clausura, apenas marcó un gol en cinco partidos y acumula tres derrotas consecutivas, las dos más recientes bajo la conducción de Guillermo Farré, quien reemplazó a Mariano Charlier sin poder cambiar la cara del equipo. La tensión en Mar del Plata crece: hubo banderazo de hinchas y reclamos directos a la dirigencia por el mal presente.

Formaciones probables

Unión: Matías Tagliamonte; Mateo Del Blanco, Valentín Fascendini, Maizon Rodríguez, Lautaro Vargas; Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Julián Palacios; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Franco Fragapane. DT: Leonardo Madelón.

Aldosivi: Jorge Carranza; Fernando Román, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Giuliano Cerato; Tiago Serrago, Roberto Bochi, Federico Gino; Agustín Palavecino, Justo Giani y Facundo De La Vega. DT: Guillermo Farré.