Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 OCT 2025 | 31º
X
Policiales

Departamento Río Hondo: la Policía recuperó animales robados en Puesto Retiro

Durante un rastrillaje en una zona montuosa, próxima a la Ruta Provincial N° 93 y frente a la vivienda señalada por el damnificado, los efectivos hallaron a los animales atados a árboles.

Hoy 15:49
Foto archivo

En la madrugada del 2 de octubre, Juan Ángel Juárez, de 66 años, domiciliado en la localidad de Puesto Retiro, departamento Río Hondo, denunció la sustracción de cuatro animales (dos caballos y dos mulares) que habían sido llevados desde un cerco de su propiedad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De inmediato, personal de la Subcomisaría Comunitaria de Vinará inició recorridos y consultas con vecinos de la zona, quienes señalaron como posibles autores a integrantes de la familia Sánchez, sobre quienes pesan antecedentes por hechos similares.

Te recomendamos: Desbaratan banda de cuatreros: ya son siete los detenidos y buscan a dos prófugos

Durante un rastrillaje en una zona montuosa, próxima a la Ruta Provincial N° 93 y frente a la vivienda de la familia sindicada, los efectivos hallaron a los animales atados a árboles. Posteriormente, fueron restituidos a su propietario para resguardo.

El fiscal interviniente, Dr. Rafael Zanni, dispuso la elevación del informe correspondiente y que el damnificado formalice la denuncia penal.

TEMAS Policía de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 2 de octubre en Santiago del Estero: nublado y caluroso
  2. 2. Le sustrajeron su celular y $1 millón tras dejar su auto estacionado en el Bº Ejército Argentino
  3. 3. Encendió un cigarro en terapia intensiva, se prendió fuego su camilla y murió quemada
  4. 4. Emilia Mernes deslumbró en la Paris Fashion Week y compartió postales de su viaje con Duki
  5. 5. Julieta Poggio y Martín Salwe: el rumor que explotó tras los Martín Fierro 2025
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT