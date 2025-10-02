Departamento Río Hondo: la Policía recuperó animales robados en Puesto Retiro

Durante un rastrillaje en una zona montuosa, próxima a la Ruta Provincial N° 93 y frente a la vivienda señalada por el damnificado, los efectivos hallaron a los animales atados a árboles.

En la madrugada del 2 de octubre, Juan Ángel Juárez, de 66 años, domiciliado en la localidad de Puesto Retiro, departamento Río Hondo, denunció la sustracción de cuatro animales (dos caballos y dos mulares) que habían sido llevados desde un cerco de su propiedad.

De inmediato, personal de la Subcomisaría Comunitaria de Vinará inició recorridos y consultas con vecinos de la zona, quienes señalaron como posibles autores a integrantes de la familia Sánchez, sobre quienes pesan antecedentes por hechos similares.

Durante un rastrillaje en una zona montuosa, próxima a la Ruta Provincial N° 93 y frente a la vivienda de la familia sindicada, los efectivos hallaron a los animales atados a árboles. Posteriormente, fueron restituidos a su propietario para resguardo.

El fiscal interviniente, Dr. Rafael Zanni, dispuso la elevación del informe correspondiente y que el damnificado formalice la denuncia penal.