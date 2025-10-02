Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 OCT 2025 | 29º
X
Locales

La Municipalidad acompañará el encuentro sobre el cuidado de mascotas en el Parque Sur

El evento se realizará el próximo sábado 4 de octubre.

Hoy 18:35
ovalo parque sur

La Municipalidad de la Capital invita a participar del Encuentro de Concientización del Cuidado de Mascotas 2025, que se realizará el próximo sábado 4 de octubre desde las 17:30 horas en el Parque Sur.

Con entrada libre y gratuita, el evento tiene como propósito promover la tenencia responsable de mascotas y generar un espacio de encuentro para toda la familia, combinando la recreación con la concientización sobre el bienestar animal.

Durante la jornada, habrá juegos y propuestas interactivas, sorteos y premios, charlas de concientización, desfiles de mascotas y shows en vivo de Dany Hoyos y Pasión Santiagueña.

Este encuentro se lleva adelante en articulación con el Montecito de los Canichones y con Forrajería Toty.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Social y Salud, Mauro Kalinski, destacó que "el objetivo de la jornada es fortalecer el compromiso social hacia el cuidado de los animales y promover una convivencia responsable y solidaria, que es uno de los ejes de la gestión de la intendente, Ing. Norma Fuentes".

Por su parte, Daniel Acuña y "Polaco" Riemersma, agradecieron al municipio "por abrirles las puertas al sector privado y a las asociaciones civiles con el objetivo común de apuntar a la salud animal y la concientización sobre la importancia de la castración, la vacunación y la adopción responsable".

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Encendió un cigarro en terapia intensiva, se prendió fuego su camilla y murió quemada
  2. 2. Le sustrajeron su celular y $1 millón tras dejar su auto estacionado en el Bº Ejército Argentino
  3. 3. El tiempo para este jueves 2 de octubre en Santiago del Estero: nublado y caluroso
  4. 4. En vivo: River y Racing se juegan la vida en Rosario por un lugar en semifinales de Copa Argentina
  5. 5. Emilia Mernes deslumbró en la Paris Fashion Week y compartió postales de su viaje con Duki
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT