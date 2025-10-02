La Municipalidad acompañará el encuentro sobre el cuidado de mascotas en el Parque Sur

El evento se realizará el próximo sábado 4 de octubre.

Hoy 18:35

La Municipalidad de la Capital invita a participar del Encuentro de Concientización del Cuidado de Mascotas 2025, que se realizará el próximo sábado 4 de octubre desde las 17:30 horas en el Parque Sur.

Con entrada libre y gratuita, el evento tiene como propósito promover la tenencia responsable de mascotas y generar un espacio de encuentro para toda la familia, combinando la recreación con la concientización sobre el bienestar animal.

Durante la jornada, habrá juegos y propuestas interactivas, sorteos y premios, charlas de concientización, desfiles de mascotas y shows en vivo de Dany Hoyos y Pasión Santiagueña.

Este encuentro se lleva adelante en articulación con el Montecito de los Canichones y con Forrajería Toty.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Social y Salud, Mauro Kalinski, destacó que "el objetivo de la jornada es fortalecer el compromiso social hacia el cuidado de los animales y promover una convivencia responsable y solidaria, que es uno de los ejes de la gestión de la intendente, Ing. Norma Fuentes".

Por su parte, Daniel Acuña y "Polaco" Riemersma, agradecieron al municipio "por abrirles las puertas al sector privado y a las asociaciones civiles con el objetivo común de apuntar a la salud animal y la concientización sobre la importancia de la castración, la vacunación y la adopción responsable".