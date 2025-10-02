Fuentes destacó el trabajo del personal de la Dirección de Servicios Urbanos en el Día del Recolector de Residuos

La intendente de la Capital valoró el compromiso de los trabajadores.

Hoy 18:37

En el Día Nacional del Recolector de Residuos, la intendente, Ing. Norma Fuentes, reconoció la fundamental labor de los empleados de la Dirección de Servicios Urbanos para mantener el orden y la limpieza en la ciudad.

En un encuentro realizado en el Centro Operativo N° 0, la jefa comunal felicitó a los recolectores y barrenderos "por su compromiso con la optimización de la higiene urbana, que significa una mejor calidad de vida para los vecinos".

Además, saludó especialmente a los empleados que accedieron al beneficio de la jubilación, "quienes dedicaron gran parte de su vida a mejorar las condiciones de salubridad de la ciudad y satisfacer las demandas de los ciudadanos".

"Desde el inicio de nuestra gestión, nos ocupamos de poner en valor el trabajo de los operarios de limpieza, otorgándoles los uniformes y herramientas necesarios para que desarrollen su labor en buenas condiciones", afirmó la Ing. Fuentes.

"Es nuestra prioridad avanzar con la concientización sobre la importancia de no arrojar basura en la vía pública y tener conductas más responsables con el medio ambiente que, en definitiva, significa fomentar el respeto hacia su esencial labor", expresó.

Por su parte, el director de Servicios Urbanos, Héctor Batalla, resaltó "el orgullo que significa pertenecer a la familia municipal, donde todos trabajamos para ayudar a los demás y garantizar que la ciudad se encuentre cada vez más linda y limpia".

Cabe recordar que, a lo largo del corriente año, se dotó a las áreas operativas del municipio de uniformes, abrigos para el invierno, herramientas como carros, carretillas, palas, machetes y cepillos y flamantes camiones compactadores de residuos 0 km.